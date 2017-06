12 июня 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Планы переселения 1,6 млн москвичей выводят российский средний класс на протесты Кэри Гуггенбергер - одна из 1,6 миллионов москвичей, которых может коснуться план городских властей по сносу жилых домов советской эпохи и их замены на современные высотки, пишет The Washington Post. Власти Москвы утверждают, что старые здания не подлежат ремонту, и это массовое переселение необходимо, чтобы улучшить ситуацию с недвижимостью в городе. Но тысячи жителей, как и Гуггенбергер, усматривают в этих планах нарушение своих прав на собственность и выбор места для проживания. "Они вышли на улицы с протестами, в которых приняли участие тысячи человек. Они воспользовались социальными сетями, чтобы организовать кампанию по сохранению своих домов, и бомбардируют парламентариев письмами. Толпа взялась за руки и скандировала "Позор!" у здания нижней палаты российского парламента в пятницу, когда депутаты предварительно одобрили проект. Многие недовольные планируют присоединиться в понедельник к национальным протестам, к которым призвал борец с коррупцией Алексей Навальный", - пишет автор статьи Дэвид Филипов. "Я всегда была далека от политики, но они толкнули меня в оппозицию", - сказала в недавнем интервью 35-летняя Гуггенбергер. Накопив средства, заработанные ею в сфере IT, Гуггенбергер купила квартиру в малоэтажном доме к северу от центра Москвы в 2010 году. "Они совершили большую глупость, - считает она. - Они забыли про нас, про средний класс. Забыли потому, что мы были заняты своей жизнью. Мы не голосуем, не бастуем, мы живем своей жизнью. Нас не заметили. Про нас просто забыли". Такая турбулентность не помешает президенту Владимиру Путину, рейтинг которого не опускался ниже 80% за последние три года, победить на выборах в марте следующего года, считает аналитик "Левада-Центра" Денис Волков. Однако это указывает на фундаментальную слабость системы, созданной Путиным. Россияне видят "нехватку ответственности", утверждает Волков. "Все инструменты гражданской ответственности: суды, выборы, представительное правительство, общественные слушания - либо фиктивны, либо подавляются". В результате, взаимодействуя с властями, россияне "считают, что их обманут", продолжает аналитик. При этом сам Путин, по словам Волкова, "неуязвим", потому что заставил многих россиян почувствовать, что их страна снова стала великой державой. Некоторые наблюдатели видят в нежелании Путина вмешиваться в ситуацию руку российского "строительного лобби". Геннадий Гудков, полковник запаса бывшего КГБ, а ныне политик демократического толка, зашел даже дальше и в недавнем интервью сказал, что проект направлен на дальнейшее обогащение могущественных владельцев бизнеса из внутреннего круга Путина. "Этот закон был создан так, чтобы они могли забирать собственность без суда, - сказал он. - И половина средств из федерального бюджета уйдет на откаты". Путин, считает он, не вмешивается "потому, что это система, которую он построил". При участии Натальи Аббакумовой Источник: The Washington Post