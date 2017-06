12 июня 2017 г. Эндрю Рот и Дэвид Филипов | The Washington Post Российский активист Алексей Навальный задержан, в то время как десятки тысяч протестующих митингуют по всей России "Десятки тысяч протестующих пришли по всей России в понедельник на общенациональный митинг против коррупции, который также послужит проверкой поддержки лидера оппозиции Алексея Навального в его попытке сместить президента Владимира Путина, имеющей мало шансов на успех", - пишут Эндрю Рот и Дэвид Филипов в американском издании The Washington Post. Как сообщает газета, Навального быстро задержала полиция после того, как он призвал своих последователей собираться на главной улице Москвы - Тверской, вместо согласованного места для протеста к северу от центра. Журналист газеты обнаружил на Тверской несколько человек, жалующихся, что Навальный пытается "испортить наш праздник", но протестующих там не было по состоянию на 2 часа дня. "Примерно 2 тыс. полицейских в шлемах стояли на страже снаружи Тверской улицы, на которой перекрыли движение для реконструкции древней битвы России против монгольской орды, войны 1812 года, а затем реконструкции Первой мировой войны - все они являются частью празднований этого дня". "Скоординированные митинги, созванные Навальным, привлекли большие толпы в городах по всей России", - говорится далее. От 2500 до 5000 человек вышли на митинг в главном сибирском городе Новосибирске, пишут авторы со ссылкой на радио "Эхо Москвы", которое ссылается на полицию и неофициальные источники. "И в других крупных городах наблюдалось большое количество участников, несмотря на официальные усилия свести к минимуму толпы (в одном городе протестующих отправили за 80 км от города; в другом огромная толпа собралась в 7 утра - время, согласованное властями)". "Протест является вызовом для Путина, который особо подчеркнул, что полиция будет избегать применения силы, в интервью в этом месяце Мегин Келли с NBC, которое перепечатали на сайте Кремля", - отмечают журналисты. "Россия переживает волну потрясений, невиданную с 2012 года, - продолжают авторы. - Каждый день протестовали дальнобойщики, а Навальный выстроил маленькую, но растущую базу поддержки по стране для своего участия в президентских выборах". Как заявил изданию Денис Волков, аналитик "Левада-Центра", эта турбулентность вряд ли помешает Путину, чей рейтинг поддержки не опускался ниже 80% за три года, быть переизбранным в следующем году. "Но она указывает на существенную слабость системы, которую создал Путин". Однако допуск Навального до выборов - это не единственной вызов, отмечает газета. И это не потому, что "Навальный баловался неприглядным национализмом в прошлом - включая поддержку войны России против Грузии в 2008 году", и не из-за его националистской кампании против нелегальных мигрантов, пишут авторы. "Это вообще-то преобладающие позиции в Москве". "Когда-то он был достаточно популярен, чтобы набрать 27% голосов на выборах мэра Москвы в 2013 году, которые, как утверждается, были подогнаны под кандидата Кремля. Но сегодня в Москве сложно найти кого-то, кто бы в действительности сказал, что он (т.е. Навальный. - Прим. ред.) ему нравится, а недавние опросы показывают, что он не набрал бы более 10% голосов", - заключают авторы. При участии Натальи Аббакумовой Источник: The Washington Post