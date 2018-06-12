Правительство критикуют за "вопиющее" обращение с жертвами современного рабства - депортацию из Великобритании

Британское правительство оказалось под огнем критики за его "вопиющее" обращение с жертвами современного рабства, которым предстоит депортация из Великобритании, несмотря на то, что на родине они окажутся в смертельной опасности, пишет Мэй Балман в Independent.

"Министров обвинили в том, что они игнорируют нужды жертв торговли людьми, когда обнаружилось, что вьетнамца, которого шайка наркоторговцев привезла в Великобританию и заставила работать на конопляной ферме, принудительно выселят из страны на этой неделе", - поясняет автор.

"Дук Киен Нгуен, которому за 40, опасается, что рабовладельцы убьют его, если он вернется домой, но министерство внутренних дел твердит, что "неуместно" позволять ему остаться в Великобритании - хоть он и был признан жертвой современного рабства в прошлом году, - говорится в статье. - Протестующие говорят, что это последний пример враждебного отношения Терезы Мэй к мигрантам. Ему предшествовал скандал с "поколением Windrush", в ходе которого британских граждан несправедливо депортировали на Карибы".

"Иветт Купер, член лейбористской партии и председатель специального комитета по внутренним делам, сказала, что случай Нгуена привлек внимание к серьезной проблеме в текущей системе", - передает Балман.

"Это неправильный подход. Посылать беззащитных жертв торговли людьми туда, где их продали, - значит толкать их прямо назад в современное рабство, - сказала Купер Independent. - Это также означает, что жертвы не будут обращаться за помощью из страха, что их отправят назад. Так мы не решим проблему современного рабства, а укрепим положение торговцев людьми".

"Депутат-лейборист Вернон Коукер, председатель всепартийной парламентской группы по торговле людьми и современному рабству, сказал, что нынешняя политика "возмутительна", а также "полностью и окончательно неприемлема", - говорится в статье.

"Иммиграционная политика игнорирует нужды жертв работорговли. В большинстве случаев мы говорим о подтвержденных жертвах. Эти люди не играют с системой: МВД само признало их жертвами ряда серьезнейших преступлений", - сказал Коукер.

"Министерство внутренних дел признало Нгуена жертвой торговли людьми в августе прошлого года. В прошлом году его освободили на поруки и переселили в Глазго, где он начал работать волонтером в ряде благотворительных организаций, однако в прошлый понедельник его задержали опять. Был выпущен ордер о депортации, - говорится в статье. - Сейчас он содержится в изоляторе Колнбрук в Хармондсуорте в ожидании депортации, назначенной на четверг".