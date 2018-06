12 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Есть вероятность, что интересы Трампа и Ким Чен Ына совпадут Когда-то Трамп советовал переговорщику по ядерному разоружению с СССР: опоздайте, ткните пальцем в грудь своего противника и грязно его обругайте. К счастью, он так не сделал, встретившись в Сингапуре с самовластным и непредсказуемым северокорейским лидером, пишут СМИ. Сам факт проведения саммита иллюстрирует статус Кима как фигуры мировой значимости, но Трамп решился на крупную ставку и шансы у него есть. "Президент Трамп представлял себя в центре решающих ядерных переговоров как минимум с середины 1980-х годов, когда он безуспешно попытался убедить администрацию Рейгана, что ей для проведения переговоров по контролю за ядерными вооружениями с Советским Союзом нужен организатор сделок с недвижимостью из Нью-Йорка", - пишет The New York Times. "Когда в 1989 году он случайно встретился с человеком, выполнявшим эти обязанности от лица президента Джорджа Буша-старшего, у него нашелся совет по ведению переговоров: опоздайте, ткните пальцем в грудь своего противника и грязно его обругайте, сказал он Ричарду Р.Бёрту", - напоминают авторы статьи Дэвид И.Сэнджер и Чхве Санхун. "Теперь Трамп наконец сам будет вести ядерные переговоры, но не с русскими, а с Ким Чен Ыном, самовластным и непредсказуемым лидером", - говорится в статье. И "на саммите во вторник Трамп, кажется, уж точно не последовал собственному совету по ведению переговоров", пишут журналисты. "Несмотря на все хвастовство своим мастерством в заключении сделок, Трамп никогда не сталкивался лицом к лицу с подобным противником, безжалостным диктатором", - полагают авторы. "Трамп и Ким чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы заявить у себя дома о положительном результате, достигнутом на их условиях, даже если разбираться с подробностями придется другим", - говорится в статье. Правильно ли Трамп сделал ставку на то, что Киму экономическое развитие нужно больше, чем ядерное оружие? "Я понимаю, почему администрация предлагает так много пряников, но я боюсь, что Трамп считает Кима бизнесменом, - сказал старший научный сотрудник Brookings Institution (Вашингтон) Чун Пак. "Он забывает, что Ким не ищет богатства, - указал эксперт. - Все его богатство находится в стране. Он стремится к легитимности". Немногочисленные южнокорейские чиновники, в том числе президент Мун Чжэ Ин, которые встретились с Кимом, утверждают, что все они убеждены в искреннем стремлении лидера Северной Кореи заключить сделку, и что его видение собственной безопасности шире, чем у его отца. Президент Южной Кореи добавил: "Для него не так ясно, насколько он может полагаться на устремления США к прекращению враждебных отношений и обеспечению гарантий безопасности для его правительства, если оно решится на ядерное разоружение". "Независимо от результатов встречи в Сингапуре, Ким уже много выиграл. (...) Ким доказал своему народу, что он является силой, с которой должны считаться американцы", - говорится в статье. 13 секунд длилось историческое рукопожатие между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, сообщает Sueddeutsche Zeitung, и "этот момент войдет в историю". Люди подумают, что видят кадры из "фантастического фильма", цитируют авторы статьи слова переводчика Ким Чен Ына, сказанные им в преддверии саммита на сингапурском острове Сентоса. "Совсем недавно оба обменивались угрозами и оскорблениями. Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой с миссией на самоуничтожение". Тот в долгу не остался и окрестил президента США "дряхлым стариком". Официально США и Северная Корея находятся в состоянии войны", - говорится в статье. Тем не менее, в Сингапуре Трамп сказал: "Я не сомневаюсь, у нас сложатся отличные отношения". Ким в ответ указал на многочисленные "препятствия", которые удалось "преодолеть" накануне саммита. "Следующие 45 минут они общались за закрытыми дверями, - передают корреспонденты. - Затем они ненадолго появились перед фотографами, чтобы пройти на следующую встречу, теперь с участием советников. С северокорейской стороны были глава МИД КНДР Ри Янг Хо и бывший глава спецслужб Ким Юн Чол, который вместе с главой американского Госдепа Майком Помпео буквально спас саммит, когда его проведение оказалось под вопросом. Помпео сидел рядом с Трампом". Поодаль разместился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сильно разозливший Пхеньян. Он требовал от Северной Кореи отказаться от ядерной программы по примеру Ливии. По свидетельствам перебежчиков из Северной Кореи, Ким Чен Ын и его отец часто разглядывали кадры гибели "короля королей" Муаммара Каддафи в октябре 2011 года. В ходе встречи, сообщает издание, были подписаны документы. "Что в них? Весь мир ждет пресс-конференцию Дональда Трампа", - говорится в статье. Президент США Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вошли в учебники истории в Сингапуре во вторник как первые действующие руководители своих стран, встретившиеся лицом к лицу. Станет ли их саммит воистину историческим событием, зависит от того, что последует за этим, пишет корреспондент The Washington Post Дэн Бэлз. "То, что президент США пролетел полмира, чтобы встретиться с безжалостным диктатором обладающей ядерным оружием страны, само по себе говорит очень многое в символическом измерении. То, что Ким изменил политический курс после череды провокационных запусков ракет (...), перейдя к дипломатическим мерам, также символизирует изменение политического климата", - полагает автор. "Многие указывали на возможную параллель с поездкой Ричарда Никсона в Китай в 1972 году и его встречей с лидером страны Мао Цзэдуном, что привело к потеплению отношений между странами после почти двух десятилетий вражды", - говорится в статье. Но историк Маргарет Макмиллан указывает на различия: "Много подготовительной работы было проделано до того, как Никсон туда попал, и цели были намного скромнее". "Осуществить ядерное разоружение гораздо труднее, чем установить дипломатические отношения", - констатирует она. Билл Ричардсон, бывший постпред в ООН, считает, что сам факт проведения саммита стал победой для Северной Кореи, "потому что это иллюстрирует статус Кима как фигуры мировой значимости", но решение Трампа дать согласие на встречу "стоит риска". Трамп много раз говорил, что он готов отказаться от переговоров с Северной Кореей, если придет к заключению, что Ким не относится серьезно к ядерному разоружению. Но провал переговоров не в интересах обоих лидеров. Трамп хочет показать, что он может выполнить то, что не смогли сделать его предшественники, особенно Барак Обама, говорится в статье. Венди Шерман, бывший сотрудник Госдепа, считает, что молодой Ким захочет найти способ остаться у власти надолго. В свою очередь, Трамп хочет добиться крупного внешнеполитического успеха, который он мог бы использовать в своей кампании на выборах в 2020 году. "Существует вероятность того, что их интересы совпадут, - говорит Шерман. - Но это все еще весьма непросто". Журналист Ричард Ллойд Пэрри отмечает в The Times, что в преддверии саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына "стало трюизмом" утверждение, что эти два лидера при всех своих различиях очень похожи - "маленький ракетчик" не так уж сильно отличается от "большого ракетчика". Пэрри считает это фантазиями. Идее, что Ким по темпераменту эквивалентен Трампу (агрессивному и доминирующему альфа-самцу) противоречит поведение северокорейского лидера во время встречи с южнокорейским коллегой Муном. При всей своей несомненной способности к жестокости, Ким вел себя уверенно, но всегда проявлял уважение к старшему, которого требует традиционный корейский политес. "Председатель Ким очень серьезный, и манеры у него очень хорошие, - сказал один из южнокорейских организаторов встречи Кима и Муна. - У него есть опыт и познания по многим вопросам. Но, чтобы иметь с ним дело, необходимы уважение и надлежащий подбор слов". "34-летний Ким более чем в два раза моложе 71-летнего Трампа, но он несколько лет учился в школе в Швейцарии, и это делает его, определенно, более космополитичной фигурой, чем Трамп, - эксклюзивно нью-йоркский персонаж. Если американский президент не смог поддержать видимость товарищеских отношений с премьер-министром Канады, сложно представить, чтобы он мог сохранить ее с северокорейским диктатором", - опасается автор.