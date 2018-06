12 июня 2018 г. Джери Лонгмен | The New York Times Мо Салах, ныне звезда Чечни "Рамзан Кадыров не продержался бы долго на посту автократичного лидера Чеченской республики, если бы не понимал ценность пропаганды и зрелищ", - пишет The New York Times. Поэтому он был неудержим, когда национальная футбольная команда Египта прибыла в Грозный на тренировочную базу ЧМ в воскресенье и в полном составе явилась на вечернюю тренировку - за исключением звездного нападающего Мохамеда Салаха, отмечает корреспондент Джери Лонгмен. Кадыров покинул поле в своем бирюзово-белом тренировочном костюме. Вскоре он вернулся, на этот раз торжественно вступив на стадион вместе с Салахом перед 8 тыс. фанатов, позируя для фотографов и телекамер и даже схватив звезду "Ливерпуля" за руку и подняв ее, как будто провозглашая чемпионом по боксу, пишет Лонгмен. Турко Даудов, известный советник Кадырова, заявил, что Салах отдыхал по соседству в отеле, и его разбудили и отвезли на стадион в машине Кадырова. "И звезде футбола, и региональному лидеру срочно необходима определенная форма реабилитации. Салах пытается вылечить поврежденное плечо ко времени первого матча Египта в пятницу - его сборная будет играть с Уругваем в Екатеринбурге", - пишет Лонгмен. "Кадыров стремится к реабилитации более смутного свойства: смене имиджа жестокости и репрессивности на фоне того, как он старается привлечь новых инвесторов и туристов в эту ранее разоренную войной столицу Северокавказского региона", - говорится в статье. "Египетская команда прибыла, когда подходит к концу священный месяц Рамадан, и ее встретили в Грозном со всем комфортом братского суннитского региона, с удобным доступом к одной из крупнейших мечетей Европы и с халяльной едой. Но для выбора командой базы были также и практические причины: игроки остановились в новом пятизвездочном отеле, в котором не было никого, кроме них, и стадион, который они используют для тренировок, находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля", - рассказывает корреспондент. Этот щедрый прием стал попыткой продемонстрировать иностранцам, что Чечня политически и экономически стабильна, заявил министр национальной политики, прессы и информации Джамбулат Умаров, добавив: "Это показывает, что знаменитые во всем мире звезды чувствуют себя в безопасности в Чечне". Кадыров не впервые предпринимает показательную попытку подобраться к миру международного спорта. В 2011 году он пригласил на показательные матчи Диего Марадону, напоминает автор. Как сказал канадский журналист Карим Зидан, который много писал о спорте и политике в Чечне, Кадыров будет искать аналогичные пиар-выгоды от присутствия Салаха и будет в восторге, если Салах заявит, что Грозный безопасен, развит и культурно богат. "После двух чеченских войн местный футбольный клуб стал символом стойкости и возвращения к жизни города, который был почти полностью уничтожен", - говорится в статье. В 2011 году Кадыров завершил строительство стадиона на 30 тыс. мест. Он также нанял бывшую звезду голландского футбола Рууда Гуллита в качестве тренера местного клуба, который играет в российской премьер-лиге. Пребывание Гуллита в этой должности было коротким и странным. Он пожаловался The Daily Mail на условия тренировок, нарушенные обещания о приобретении игроков и невозможность выпить. Через полгода он уехал, пишет корреспондент. "Во время чемпионата мира египетские футболисты будут самыми высококлассными спортсменами в регионе. Особый интерес будет представлять матч против России 19 июня и возможность того, что Египет сможет продвинуться, выбив Россию из соревнований", - говорится в статье. В этой истории, помимо спортивной, есть и политическое измерение, замечает Лонгмен. Кадыров выполнял роль эмиссара Путина, налаживая отношения со странами Ближнего Востока, такими как Объединенные Арабские Эмираты, которые финансировали строительство здесь гостиницы, где остановилась египетская команда. И теперь у Кадырова есть возможность искать более тесные связи с авторитарным египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, который, несомненно, будет в восторге, если "фараоны" (египетская сборная. - Прим. ред.) одержат победу. "Но это может поставить Кадырова в несколько неловкое положение, если Египет добьется успеха за счет России и, следовательно, Путина. Его советники заявили на этой неделе, что в таком случае он погрустит за Россию, но порадуется за Египет", - передает автор. Источник: The New York Times