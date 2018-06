12 июня 2018 г. Дэвид И.Сэнджер, Чхве Санхун | The New York Times Несмотря на все свои сделки, Трамп никогда не встречал такого противника, как Ким Чен Ын "Президент Трамп представлял себя в центре решающих ядерных переговоров как минимум с середины 1980-х годов, когда он безуспешно попытался убедить администрацию Рейгана, что ей для проведения переговоров по контролю за ядерными вооружениями с Советским Союзом нужен организатор сделок с недвижимостью из Нью-Йорка", - пишет The New York Times. "Когда в 1989 году он случайно встретился с человеком, выполнявшим эти обязанности от лица президента Джорджа Буша-старшего, у него нашелся совет по ведению переговоров: опоздайте, ткните пальцем в грудь своего противника и грязно его обругайте, сказал он Ричарду Р.Бёрту", - напоминают авторы статьи Дэвид И.Сэнджер и Чхве Санхун. "Теперь Трамп наконец сам будет вести ядерные переговоры, но не с русскими, а с северокорейским руководителем, который в два раза моложе его, - с Ким Чен Ыном, самовластным и непредсказуемым лидером", - говорится в статье. "Однако на саммите во вторник Трамп, кажется, уж точно не последовал собственному совету по ведению переговоров, которые касаются намного меньшего, но из-за непредсказуемости Северной Кореи в каком-то отношении более опасного ядерного арсенала, чем тот, что угрожал США во времена холодной войны", - пишут журналисты. "И, несмотря на все хвастовство своим мастерством в заключении сделок, Трамп никогда не сталкивался лицом к лицу с подобным противником, безжалостным диктатором, который посадил в лагеря с ужасными условиями огромное количество своих сограждан и без суда и следствия расстреливал или организовывал убийства противников", - полагают они. "Трамп и Ким чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы заявить у себя дома о положительном результате, достигнутом на их условиях, даже если разбираться с подробностями придется другим", - говорится в статье. И оба они знают, что на этой встрече они вряд ли разрешат свои разногласия собственно по оружию, поэтому они могут вместо этого сосредоточиться на мирном договоре, который призван увенчать продолжающееся 65 лет перемирие между Северной и Южной Кореей, предполагают журналисты. Для Трампа вопрос теперь таков: правильно ли он сделал ставку на то, что Киму экономическое развитие нужно больше, чем ядерное оружие? "Я понимаю, почему администрация предлагает так много пряников, но я боюсь, что Трамп считает Кима бизнесменом, - сказал старший научный сотрудник Brookings Institution (Вашингтон) Чун Пак. "Он забывает, что Ким не ищет богатства, - указал эксперт. - Все его богатство находится в стране. Он стремится к легитимности". Немногочисленные южнокорейские чиновники, в том числе президент Мун Чжэ Ин, которые встретились с Кимом, утверждают, что все они убеждены в искреннем стремлении лидера Северной Кореи заключить сделку, и что его видение собственной безопасности шире, чем у его отца. Президент Южной Кореи добавил: "Для него не так ясно, насколько он может полагаться на устремления США к прекращению враждебных отношений и обеспечению гарантий безопасности для его правительства, если оно решится на ядерное разоружение". "Независимо от результатов встречи в Сингапуре Ким уже много выиграл. Став первым северокорейским лидером, встретившимся с действующим американским президентом, Ким доказал своему народу, что он является силой, с которой должны считаться американцы", - говорится в статье. "Этого может быть достаточно, по крайней мере на данный момент", - полагают авторы. Источник: The New York Times