Золото и наемники

Глобальная силовая политика Путина берет новый курс - на Африку. Он нацелился на ресурсы, Лавров даже заявляет о новом "миропорядке", сообщает Tageszeitung.

"Так много "Африки" в российской внешней политике не было с момента развала СССР. Глава МИД России Сергей Лавров неделю назад был в Руанде, затем он отправился в Южную Африку. Его заместителя Михаила Богданова принимали во вторник в столице Конго Киншасе", - передает автор публикации Зимоне Шлиндвайн.

В марте этого года, продолжает автор, главный российский дипломат побывал в Зимбабве, Мозамбике, Анголе и Эфиопии - с этими странами поддерживало тесные контакты и руководство СССР. Президент Центрально-Африканской республики Фостен-Арканж Туадера в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге встретился с президентом Путиным.

"Все это неслучайно. У политики силы, проводимой Путиным, появился новый глобальный вектор. В июне Россия взяла на себя председательство в Совбезе ООН - уникальный шанс по-новому расставить вехи. Важная роль, как и во времена холодной войны, при этом отводится африканским странами", - говорится в статье.

Министр Лавров говорил в Руанде о новом "миропорядке", важное место в котором предусмотрено для Африки. Президент Руанды Поль Кагаме в этом году председательствует в Африканском союзе, и он планирует вдохнуть в него новую жизнь: "увеличить число собственных миротворческих миссий, снизить зависимость от Запада - дипломатическое наступление со стороны России приходится весьма кстати", отмечает автор. Русских не особо волнуют такие проблемы, как коррупция и недостаток демократии в Африке, - все то, на что Запад обращает внимание, добавляет журналистка.

"Африканский континент давно находится в фокусе внимания сверхдержав. С того момента, как Европа занялась преимущественно миграционной проблемой, а президент США провозгласил лозунг "Америка прежде всего", к выгодным сделками с африканскими странами стремятся с утроенной энергией китайцы, индусы, турки и японцы", - пишет Шлиндвайн.

"Россия не хочет отставать ", - говорит Ронак Гопальдас, возглавляющий южноафриканскую консалтинговую компанию Signal Risk. По его словам, Россия в первую очередь делает ставку на жесткую политику силы, сдобренную военным сотрудничеством и энергетической дипломатией.

"С 2005 по 2015 годы прямые инвестиции РФ в Африку выросли на 185%", - пишет автор и указывает на то, что основные интересы для сотрудничества сосредоточены в таких областях, как ядерная энергия, проекты в сфере здравоохранения, телекоммуникации, шифрование правительственных данных, обеспечение безопасности аэропортов и границ, а также нефть и газ. "Крупные российские банки финансируют крупные проекты: например, трубопроводы - африканские власти не могут в одиночку себе этого позволить".

"13% экспорта российских вооружений приходится на страны африканского континента, - сообщает издание. - Российское вооружение дешевле и, как правило, "идет в комплекте" с механиками и пилотами", - передает Шлиндвайн. Русские хотят расширить свое военное присутствие в Африке - уже несколько лет Россия подыскивает подходящую морскую базу на континенте.

"Президент Судана Омар аль-Башир, которого разыскивает Международный трибунал, предложил Путину базу на Красном море. (...) Российский президент предложение принял, пообещав диктатору в ответ вооружить нищую армию Судана", - говорится в статье.

"Когда в конце марта президент ЦАР впервые принимал парад с участием 200 своих недавно обученных солдат (военных консультантов предоставила РФ. - Прим. ред.), в его охране среди руандийских телохранителей были замечены и белые - в униформе без знаков отличия. Также присутствовали новенькие российские танки", - пишет автор. По словам сына бывшего президента ЦАР Жан-Сержа Бокасса, бывшего кандидата в президенты и министра внутренних дел, лишь пять русских похожи на военных консультантов, остальные (300-400 человек) скорее напоминают наемников.

"ЧВК "Вагнер" - такое название носит частная охранная фирма, под прикрытием которой по всему миру действуют сотрудники российского ГРУ. Идет ли речь о Восточной Украине, Крыме, Сирии или Ливии - они становятся решающей силой в путинских войнах", - пишет автор, сравнивает "Вагнер" с американской фирмой Blackwater. По некоторым данным, за фирмой стоит "повар Путина" Евгений Пригожин.

"После сирийской и ливийской операций наемники из "Вагнера" в начале года взялись за Судан и ЦАР - об этом в марте сообщал проводивший собственное расследование журналист Игорь Пушкарев, который под прикрытием побывал в тренировочном лагере ЧВК "Вагнер" на Кавказе".

В это же самое время российская компания M-Invest Ltd. получила права на разработку золотых приисков в обеих африканских странах. "И за этим компаниями стоит олигарх Пригожин", - указывает автор статьи.

На севере ЦАР расположены залежи золота, нефти, алмазов и урана - практически все месторождения еще не освоены. "Проблема в том, что власть на севере ЦАР находится в руках лидера мусульман в регионе Нуреддина Адама. (...) Недавно на подконтрольной ему территории были замечены принадлежащие России самолеты Cessna", - говорится в статье.

"Русских очень интересует африканский уран. Российская госкорпорация "Росатом" обогащает 36% от мировых объемов урана - преимущественно для мирных целей. "Росатом" нацелен утолить невероятный энергетический голод Африки", - замечает Шлиндвайн.