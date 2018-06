12 июня 2018 г. Ричард Ллойд Пэрри | The Times Трамп и Ким: столкновение темпераментов легко может привести к оскорблению Журналист Ричард Ллойд Пэрри отмечает в The Times, что в преддверии саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына "стало трюизмом" утверждение, что эти два лидера при всех своих различиях очень похожи. Автор называет утешительной мысль, что "маленький ракетчик" не так уж сильно отличается от "большого ракетчика". "Это приятная фантазия - и все же фантазия. Было бы сложно найти двух лидеров, у которых меньше общего, чем у Трампа и Ким Чен Ына. Если сегодняшний саммит пройдет успешно, причиной тому будут грубые реалии власти, а не сентиментальные представления о дружбе", - говорится в статье. По мнению Пэрри, идее, что Ким по темпераменту эквивалентен Трампу (агрессивному и доминирующему альфа-самцу) противоречит поведение северокорейского лидера во время встречи с южнокорейским коллегой Муном. При всей своей несомненной способности к жестокости, Ким вел себя уверенно, но всегда проявлял уважение к старшему, которого требует традиционный корейский политес. "Как и все жители Восточной Азии, Ким едва ли склонен позитивно отреагировать на американские представления о "жесткости" и шершавом самоутверждении", - указывает автор. "Председатель Ким очень серьезный, и манеры у него очень хорошие, - сказал один из южнокорейских организаторов встречи Кима и Муна. - У него есть опыт и познания по многим вопросам. Но, чтобы иметь с ним дело, необходимы уважение и надлежащий подбор слов". "34-летний Ким более чем в два раза моложе 71-летнего Трампа, но он несколько лет учился в школе в Швейцарии, и это делает его, определенно, более космополитичной фигурой, чем Трамп, - эксклюзивно нью-йоркский персонаж. Если американский президент не смог поддержать видимость товарищеских отношений с премьер-министром Канады, сложно представить, чтобы он мог сохранить ее с северокорейским диктатором. А если тот будет оскорблен или просто почувствует себя оскорбленным, этого хватит, чтобы обречь на провал всю встречу", - говорится в статье. Источник: The Times