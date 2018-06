12 июня 2018 г. Дэн Бэлз | The Washington Post На встрече Кима и Трампа вершится история, но совершат ли они что-то историческое? "Улыбаясь, пожимая друг другу руки и обмениваясь доброжелательными репликами, президент Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вошли в учебники истории в Сингапуре во вторник как первые действующие руководители своих стран, встретившиеся лицом к лицу. Станет ли их саммит воистину историческим событием, в гораздо большей степени зависит от того, что последует за этим", - пишет корреспондент The Washington Post Дэн Бэлз. "Встречи на высшем уровне - это сочетание символики и сути. То, что президент США пролетел полмира, чтобы встретиться с безжалостным диктатором обладающей ядерным оружием страны, само по себе говорит очень многое в символическом измерении. То, что Ким изменил политический курс после череды провокационных запусков ракет в начале президентского срока Трампа, перейдя к дипломатическим мерам, также символизирует изменение политического климата", - полагает автор. "О том, запомнится ли саммит в Сингапуре как начало успеха или точка отсчета очередного тупика в отношениях с Северной Кореей, не напишут еще месяцами, а может, годами. Многие люди указывали на возможную параллель с поездкой Ричарда Никсона в Китай в 1972 году и его встречей с лидером страны Мао Цзэдуном, что привело к потеплению отношений между странами после почти двух десятилетий вражды", - говорится в статье. Но историк Маргарет Макмиллан указывает на различия в ситуации. "Много подготовительной работы было проделано до того, как Никсон туда попал, и цели были намного скромнее", - отмечает Макмиллан, автор книги "Никсон и Мао: неделя, которая изменила мир" (Nixon and Mao: The Week That Changed the World). Тогда целью встречи было встать на путь к установлению дипломатических отношений, что не было завершено до ухода Никсона со своего поста. "Осуществить ядерное разоружение гораздо труднее, чем установить дипломатические отношения", - добавляет она. Билл Ричардсон, бывший постпред в ООН во время администрации Клинтона, отмечает, что сам факт проведения саммита стал победой для Северной Кореи, "потому что это иллюстрирует статус Кима как фигуры мировой значимости и помогает ему во внутренней политике". Но, добавляет он, решение Трампа дать согласие на встречу "стоит риска" - если за этим последует соглашение. Трамп много раз говорил, что он готов отказаться от переговоров с Северной Кореей, если он придет к заключению, что Ким не относится серьезно к ядерному разоружению. Но провал переговоров не в интересах обоих лидеров. Трамп хочет показать, что он может выполнить то, что другие его предшественники на посту президента, особенно Барак Обама, не смогли сделать, отмечает автор. Венди Шерман, бывший сотрудник Госдепартамента, имеющая опыт переговоров с Северной Кореей и Ираном, считает, что молодой Ким захочет найти способ остаться у власти надолго. Но он вынужден восстанавливать экономику своей бедной страны и должен открыть ее для остального мира, не подвергая ее риску и не ставя самого себя под угрозу. Трамп хочет добиться крупного внешнеполитического успеха, который он мог бы использовать в своей кампании на выборах в 2020 году. "Существует вероятность того, что их интересы совпадут, - говорит Шерман. - Но это все еще весьма непросто". Источник: The Washington Post