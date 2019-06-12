Дело, которое дает России надежду

"Российский журналист Иван Голунов неожиданно отпущен на свободу, все обвинения с него сняты. Кремль, таким образом, подчинился общественному давлению. Это победа солидарности - и важный момент для страны", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

"Это поворот на 180 градусов, о котором многие в России до этого могли только мечтать. Сотни возмущенных людей на протяжении нескольких дней выходили на улицы. (...) Россия пережила беспрецедентную волну солидарности. (...) Дело Голунова, которого таким бесцеремонным способом должны были сделать жертвой, захватило СМИ и интернет", - отмечает издание.

"Многие понимали, что в следующий раз может пострадать один из них - и показали границы. Атмосфера в стране ощущается как все более репрессивная. Сфабрикованные дела считаются в России надежным средством устранения критиков. Доверие к органам безопасности минимально. Дело Голунова показало многим, насколько бесцеремонно действуют в стране полицейские", - указывает Хебель.

Заявление министерства внутренних дел о снятии обвинений с Голунова "можно рассматривать как попытку найти козла отпущения, чтобы вывести из-под удара самих себя. В конце концов, Колокольцев является главой полиции страны и поэтому несет ответственность за происходящее в его ведомстве. К тому же имеются данные о том, что его сын якобы замешан в коррумпированном похоронном бизнесе. (...) В последнее время расследование на эту тему вел Голунов", говорится в статье.

"Сообщения об обстоятельствах ареста Голунова затмили важнейший экономический форум Путина в Санкт-Петербурге. То, что Голунова поспешно отправили "только" под домашний арест, а не в тюрьму, показало, что Кремль пытался найти решение, позволявшее сохранить лицо, для того, чтобы сдержать протесты, - полагает Хебель. - Однако сделать этого не удалось - люди продолжали протестовать (...)".

"Реакция во вторник показывает, насколько нервничает сейчас Кремль. Быстрое решение по делу Голунова расходится с обычной практикой. Так, известный режиссер Кирилл Серебренников провел почти два года под домашним арестом, прежде чем его освободили. Судебный процесс все еще продолжается. Однако на 20 июня запланировано проведение ежегодной "прямой линии" с Путиным - в период, когда рейтинг президента и без того упал. Кремлю вряд ли придутся кстати новые негативные заголовки. Теперь Путин представит себя в роли того, кто решительно вмешался в дело Голунова, хотя бы ради того, чтобы просигнализировать, что он контролирует ситуацию в стране", - отмечает издание.

"Все более явным становится то, что Кремль не ожидал такой сильной реакции со стороны общества. Так как протесты возымели эффект, оно чувствует себя воодушевленным: уже слышны требования об увольнении всех замешанных в аресте Голунова правоохранителей, уже слышны призывы об обнародовании имен заказчиков".

Неслучайно и то, что именно сейчас было предложено внести поправки в статьи о наркотиках. "Однако настроение в стране это вряд ли успокоит", - заключает Der Spiegel.

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