Агенты умирают в одиночку

"Немецкая полиция вела следствие против менеджеров Siemens - и оказалась в центре борьбы за власть между сотрудниками российских спецслужб и спецагентами МВД", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В августе 2012 года в инспекцию уголовной полиции Кемптена поступил запрос об оказании правовой помощи от российских правоохранителей, повествуют журналисты Юрген Далькамп, Гюнтер Латч и Йорг Шмитт. "Как сообщил позднее сотрудник федерального управления уголовной полиции в Москве, речь шла об экспорте медицинского оборудования Siemens из Эрлангена в Западную Сибирь, о сомнительных посредниках, счетах в Лихтенштейне и подозрении в том, что в сделках с Siemens были даны взятки в размере нескольких миллионов евро - которые, среди прочего, поступили партии "Единая Россия", близкой к президенту Владимиру Путину", - говорится в статье.

Российские правоохранители отклонили требование бывшего делового партнера Siemens Вальдемара Р. о том, чтобы к расследованию не подключали немецкую полицию. Казалось, что успешному сотрудничеству между российскими и немецкими следователями ничего не помешает: посредник дал подробные показания и признался в даче взятки российским чиновникам в связи с покупкой медицинского оборудования Siemens. В августе 2017 года прокуратура Аугсбурга предъявила обвинение Вальдемару Р. и восьми другим лицам, в том числе двум менеджерам московского филиала Siemens, в подкупе и уклонении от уплаты налогов. Однако несколько недель назад производство по делу было прекращено: одной из проблем стало то, что сотрудников российского МВД, инициировавших расследование, больше невозможно было привлечь в качестве свидетелей.

"Причина: их подразделение, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК), оказалось почти полностью уничтоженным в борьбе за власть с российской спецслужбой ФСБ", - указывает издание.

"Один из сотрудников, взаимодействовавших с уголовной полицией Кемптена, был арестован еще в феврале 2014 года, другого перевели на другую работу. Главу ГУЭБиПК Дениса Сугробова, также арестованного в феврале 2014 года, в 2017-ом приговорили к 12 годам строгого режима. Его заместитель Борис Колесников в июне 2014 года выпал из окна 6-го этажа здания полиции во время допроса. Самоубийство, сказали в полиции. "Они его убили", - заявила вдова на похоронах мужа", - передает Der Spiegel.

Следователей ГУЭБиПК среди прочего обвинили в создании преступного сообщества для контроля за частью российского рынка медтехники. Для этой цели они якобы заставляли Вальдемара Р. давать взятки российским чиновникам, а потом сдавать их следователям ГУЭБиПК.

"Абсурдное обвинение, - отмечает издание, - ведь взятки, в даче которых обвиняли Вальдемара К., имели место еще до того, как сотрудники антикоррупционного ведомства МВД узнали о происходящем, что подтверждается следственными документами прокуратуры Аугсбурга. Однако логика и тщательно собранные материалы дела не являются аргументами в борьбе за власть между сотрудниками органов безопасности".

При этом, продолжает издание, успехи сотрудников ГУЭБиПК отмечались даже независимыми организациями вроде Transparency International. Поворотным моментом в борьбе с коррупцией в России стало для многих назначение Сугробова начальником ведомства - "с этого момента расследования велись не только против мелких дельцов, но и уходили глубоко в политику и административный аппарат".

В частности, сотрудники ГУЭБиПК занимались расследованием "обнала": "в государстве Путина, наличие коррупции в котором не требует доказательств, "обнал" (...) поддерживает в рабочем состоянии теневую экономику", подчеркивает издание. По оценке эксперта по России Джошуа Яффы, в России ежегодно обналичивается несколько десятков миллиардов долларов. "А так как массовое снятие наличных тяжело скрыть, система "обнала", по его словам, просто невозможна без покровительства госорганов". По мнению экономического обозревателя Бориса Грозовского, покровительницей обнальщиков является ФСБ: не только потому, что так служба может генерировать деньги для собственных нужд, но и потому, что так можно видеть всех участников этого бизнеса и в любой момент "взять любого из них за яйца".

Одним из важнейших игроков этого рынка, по словам Яффы, был "Мастер-Банк". В июле 2012 года следователи ГУЭБиПК возбудили дело против нескольких его менеджеров, в ноябре 2013 года Центробанк отозвал у "Мастер-Банка" лицензию.

В ходе данного расследования был также арестован человек по имени Сергей Магин, которого следователи ГУЭБиПК считали одним из крестных отцов обнального бизнеса. "Спустя несколько месяцев после ареста Магина в министерстве внутренних дел появился сотрудник ФСБ и потребовал убрать из дела Магина обвинение в создании преступной группировки. Следователи ГУЭБиПК отказались это делать, объявив тем самым войну, ознаменовавшую начало конца их подразделения", - говорится в статье.

"В конце 2013 года в ГУЭБиПК пришел бывший агент ФСБ с якобы взрывоопасной информацией: по его словам, сотрудник отдела собственной безопасности ФСБ за соответствующее вознаграждение помогает московским бизнесменам получать заказы. Информатор (...) предложил помочь вывести коррумпированного агента на чистую воду. Очевидно, будучи опьяненными своим успехом в деле против Магина и "Мастер-Банка", Сугробов и Ко проигнорировали то, что лежало на поверхности: предложение было ловушкой".

Когда в феврале 2014 года человек, которого ГУЭБиПК использовало в качестве подсадной утки, во время встречи с сотрудником ФСБ в ресторане передал ему 10 тыс. долларов якобы за помощь в бизнесе, коллеги последнего, наблюдавшие за операцией, арестовали его. В конце дня за решеткой оказались полдюжины офицеров ГУЭБиПК, повествует издание.

"Спустя семь дней Путин уволил Сугробова. Судьба известного подразделения РФ по борьбе с коррупцией была решена. Впредь почти все расследования ГУЭБиПК дискредитировались как действия преступных провокаторов, которые подвели невинных политиков и бизнесменов, чтобы обогатиться самим", - отмечают авторы статьи.

В деле Siemens Вальдемар Р., в свою очередь, "из главного свидетеля ГУЭБиПК против коррумпированных российских чиновников превратился в главного свидетеля ФСБ против неугодных конкурентов из МВД".

"Когда в мае 2015 года российская делегация представила уголовной полиции Кемптена якобы новые доказательства, в примечании было указано: россияне пытались "представить Вальдемара Р. в качестве жертвы". Также там говорилось: "гипотеза в любом случае очень странная и диаметрально противоположна выводам, сделанным здесь на основе достоверных доказательств и показаний", - передает Der Spiegel.