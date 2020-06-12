Ученый в 2010 году предсказал пик политической, экономической и социальной нестабильности в США в 2020 году

"События этого года, возможно, являются неожиданностью для многих американцев, но один ученый предсказал текущую политическую, экономическую и социальную нестабильность еще десять лет назад", - передает Daily Mail.

"Питер Турчин, исследователь из Университета Коннектикута, в 2010 году опубликовал статью, прогнозирующую, что нестабильность достигнет пика примерно в 2020 году. (...) Теперь, когда мы вступили в 2020 год, Турчин пересмотрел свою работу и обнаружил, что все проанализированные им тенденции усугубились после 2010 года, когда США достигли аналогичного концу 1960-х уровня".

"В своей статье, написанной в 2010 году и озаглавленной "Политическая нестабильность может стать одним из факторов в ближайшее десятилетие", Турчин отмечает, что "сложные человеческие общества подвержены периодическим - и предсказуемым - волнам политической нестабильности".

"В Соединенных Штатах наблюдается стагнация или снижение реальных доходов, рост разрыва между богатыми и бедными, чрезмерно большое количество молодых выпускников с учеными степенями и увеличение государственного долга. Эти, казалось бы, разрозненные социальные показатели на самом деле динамически связаны друг с другом, - утверждает он. - Все они пережили переломные моменты в 1970-х годах. Исторически такие показатели служили основными индикаторами надвигающейся политической нестабильности".

"Он объясняет, что все эти элементы нестабильности - или тенденции - исторически достигали пика в США каждые 50 лет - в 1870, 1920 и 1970 году. Тем не менее, Турчин также отмечает, что, хотя на горизонте маячат потрясения, история показывает, что общество в прошлом находило способы избежать их. Он отмечает, что налоговые ставки становятся более прогрессивными, чтобы стремиться к экономическому равенству и решать проблемы растущего государственного долга. Также важно ограничение системы образования, чтобы экономика не была перегружена молодыми выпускниками, которые ищут работу".

"Избыток молодых людей с учеными степенями был одной из главных причин нестабильности в прошлом", - подчеркивает Турчин.

"Турчин поделился своей оценкой недавних событий в США, а также прогнозом, который он сделал в 2010 году, в своем блоге. (...) Турчин основывал свой прогноз на количественной модели, в которой собраны основные структурные факторы нестабильности - экономическое обеднение, внутриэлитная конкуренция и работоспособность государства. Затем он преобразовал их в "индекс политического стресса" (Political Stress Index), который показал восходящую кривую, начиная с 2010 года", - сообщается в публикации.

"Турчин и его коллега пересмотрели прогноз, сделанный в 2010 году, в начале этого месяца, чтобы сравнить его с текущими событиями, протестами и беспорядками, и обнаружили, что почти все тенденции усугубились после 2010 года. И данные показали, что в США наблюдается такая же волна нестабильности, которая достигла своего пика в конце 1960-х годов", - сообщает Daily Mail.

"Мы пришли к выводу, что, к сожалению, мой прогноз, сделанный в 2010 году, верен (...)", - пишет Турчин.

"Что это означает для нынешней волны протестов и беспорядков? Природа таких динамических процессов такова, что завтра они могут пойти на спад или обостриться; возможен любой результат. Даже если искра попала в большое количество горючего, она может погаснуть, но может и перерасти в пожар", - подчеркивает он.