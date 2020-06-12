Великобритания охвачена угаром "развенчателей"

"(...) Недавней мишенью британских "развенчателей" стал основатель скаутского движения. Памятник Баден-Пауэллу, стоящий в порту на юге Англии, оказался в центре столкновения между антирасистскими активистами и жителями города Пул. Активисты обвинили Роберта Баден-Пауэлла в расизме, гомофобии и симпатиях к нацистскому режиму. Жители отстаивали его вклад в развитие человечества как создателя движения взаимопомощи, объединяющего более 50 млн человек по всему миру. Чтобы памятник в конце концов не оказался в воде, как это случилось с памятником работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле, местные власти решили снять его с пьедестала", - пишет корреспондент Le Figaro в Лондоне Арно Де Ла Гранж.

"В Великобритании смерть Джорджа Флойда тоже разбудила призраков и разожгла страсти. Имперское прошлое королевства стало предметом историко-мемуарных схваток. Это движение началось в Бристоле. Статую мецената и работорговца Эдварда Колстона, воздвигнутую в центре города в конце XIX века, в воскресенье свергли с пьедестала, протащили по улицам и cбросили в воду", - говорится в статье.

"(...) Борис Джонсон сказал, что он "понимает" протестующих, смерть Джорджа Флойда "бесспорно вызывает возмущение и чувство несправедливости". Между тем, премьер-министр осудил тех, кто "нарушает закон, нападает на полицию и совершает акты вандализма по отношению к общественным памятникам". Министр внутренних дел Прити Патель объявила, что они будут привлечены к ответственности. Но другие члены правительства сочли, что не должен почитаться ни один деятель, вовлеченный в работорговлю. В Бристоле статую Эдварда Колстона в четверг выудили из воды и "доставили в безопасное место" перед тем, как поместить ее в музей. Она будет выставляться с плакатами движения "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение"), чтобы объяснять, какой исторический путь был пройден от рабства до нынешней борьбы против расизма. Пока неизвестно, кто заменит Колстона на пьедестале. Это должно быть решено всенародным голосованием ", - указывает автор статьи.

"Воспламенились умы и в Оксфорде. Тысячи манифестантов собрались у подножия памятника Сесилу Родсу, украшающему фасад колледжа Ориэль, хорошо охраняемого полицией. Предприниматель и видный деятель британской колониальной экспансии в Южной Африке уже несколько лет является предметом споров в университетском городе, хотя до сих пор знаменитый колледж сохранял его памятник. На этот раз глава городского совета Оксфорда Сьюзан Браун попросила университет снести памятник. (...) Мэр Лондона лейборист Садик Хан сказал, что протестующие "вполне обоснованно" обратили внимание на отсутствие разнообразия в общественных местах и на то, что многие памятники, также как названия улиц или площадей, относятся "к миру прошлого". Для исправления такого положения он объявил о создании комиссии. Другие муниципальные советы пойдут по такому же пути", - отмечает журналист.

"Разгорелся ожесточенный спор между сторонниками уважения к памяти и теми, кто осуждает чествование прошлых унижений. От Уэльса до Шотландии на линии огня находятся другие памятники деятелям, связанным с рабством. (...) Очистительная волна не обошла стороной даже Уинстона Черчилля. На пьедестале его памятника перед Вестминстером появилась надпиcь: "был расистом". Но на этот раз консервативная пресса без колебаний бросилась на помощь "Старому льву", - резюмирует Le Figaro.