Михаил Ходорковский: "Эммануэль Макрон должен сделать ставку на российское общество"

"Российский оппозиционер Михаил Ходорковский убежден, что приближается конец эры Владимира Путина. В эксклюзивном интервью Le Figaro он предостерегает французского президента Эммануэля Макрона от иллюзии стратегических отношений с Путиным, но призывает вести тактические переговоры, чтобы поддерживать Россию в "европейской культурной парадигме".

(...) "За последние 20 Путину удалось создать такое впечатление, что существует некая вертикаль власти. Согласно легенде, такая вертикаль существовала при Сталине. В общих чертах это означало, что когда в ту эпоху во Владивостоке или Норильске засорялись туалеты, то для решения этой проблемы люди писали письма в Кремль! Конечно, это был миф. Частично он исчез при Ельцине. Потом миф о действующей вертикали власти обрел новую силу при Путине, причем до такой степени, что даже Запад в это поверил! В реальности мы прекрасно знаем, что в сложных обществах такая вертикальная модель не может существовать. По сути, Кремль в последнее время занимался вопросами распределения богатства и выборами, то есть требованием политической лояльности в обмен на то, что на своей территории вы можете делать все, что захотите. А затем наступил кризис Covid. И в этот момент Путин продемонстрировал полное отсутствие желания брать на себя ответственность за этот кризис. Фактически он все переложил на губернаторов регионов, которые не были готовы стать региональными кризисными центрами и оказались ослабленными. Обществу стало ясно, что путинская вертикаль власти - это миф", - говорит Ходорковский в интервью.

"(...) У оппозиции в течение 20 лет не было возможности участвовать в политической жизни страны, и она стала искать другие способы применения своих талантов. И тогда интеллектуальная сила оппозиции стала убывать. Все люди, которые могли бы стать ее костяком, уходят. Для ответа на основополагающие вопросы я призываю их: возвращайтесь, принимайте активное участие, власть Путина не будет длиться вечно. Но пока никто не отвечает, - указывает Ходорковский. - Однако мы должны подготовиться к тому, чтобы общество могло приблизиться к достижению консенсуса в отношении того, что надо делать. К концу эпохи СССР был достигнут консенсус по поводу того, что мы хотим двигаться к демократическому обществу в европейском стиле. Сегодня нет единства мнений. Нам необходимо прийти к форме национального консенсуса в отношении выбора направления".

"(...) В отличие от Путина, я убежден в том, что Россия не является отдельной цивилизацией. На мой взгляд, мы являемся частью евроатлантической цивилизации. Согласно ли общество с этой идеей? Сегодня я бы сказал, что нет. Вот почему я ставлю эти вопросы. Я хочу понять, сможем ли мы, оппозиция, убедить общество. На данный момент наши идеи разделяют от 10% до 15% россиян, остальные, в основном, думают о замене своего велосипеда на мотоцикл, своего мотоцикла на автомобиль и т. д.", - отмечает собеседник издания.

"(...) Когда я говорю о приближении конца путинской эры, то на данном этапе я даже не хочу говорить об экономике. Конечно, экономика не представляет собой ничего хорошего, уже десять лет мы находимся в стагнации. Но я убежден в том, что если бы не было кризиса идей, то СССР, несмотря на свои серьезные экономические проблемы, просуществовал бы десятилетия. И в то время, и сегодня главный вопрос - это кризис идей, отсутствие видения будущего. Наступает момент, когда люди понимают, что действующая власть никуда их не приведет", - поясняет он.

"(...) Господин Макрон воспринимает российскую власть как нечто похожее на то, что есть у вас во Франции, но более авторитарное, как режим, который в конечном итоге стремится отстоять интересы своей страны. Он в корне ошибается. В России мы имеем дело с двумя формами государства. С одной стороны, есть государственная бюрократия, с которой можно эффективно взаимодействовать. Но президент Макрон взаимодействует не с этим государством. Другое государство - это "свита", которая принимает реальные политические решения. Подавляющее большинство свиты состоит из людей, которые не занимают должности в правительстве и государственных структурах. Это окружение Путина. У этих людей совершенно иной взгляд на то, зачем они находятся у власти. Их цель состоит не в развитии страны, а в том, чтобы остаться у власти, чтобы заполучить как можно больше денег и привилегий. Они абсолютно равнодушны к тому, что произойдет со страной", - утверждает Ходорковский.

"(...) Что касается Путина, то он создает проблемы, а затем использует их в качестве разменной монеты, чтобы вести переговоры о невмешательстве Запада в свой проект сохранения власти. Зачем он пошел в Сирию? Он хотел создать ситуацию, при которой президент Соединенных Штатов Америки вынужден будет с ним это обсуждать. Зачем ему нужны переговоры с Украиной (в частности, по санкциям)? Чтобы обеспечить своей команде власти возможность получать прибыль от своих активов на Западе. (...) Но все же он хочет, чтобы его восстановили в кругу стран Запада", - анализирует Ходорковский.

"(...) Политический союз между Россией и Китаем возможен. Но для России это было бы серьезной ошибкой, потому что российская цивилизация является европейской цивилизацией, и интеграция с Китаем для российского общества была бы чрезвычайно сложной, если не невозможной. Это может привести к большому разочарованию, так как китайцы не слишком заинтересованы в этих отношениях. Таким образом, президент Макрон должен понять, что тактические переговоры с Путиным вполне возможны. Но в стратегическом плане, согласиться на требование о том, чтобы Запад не вмешивался в то, что происходит в России, стало бы большой ошибкой. Необходимо вести тактический диалог с российской властью, понимая, что стратегического прорыва не будет. Прежде всего, президенту Макрону и Западу следует развивать отношения с российским обществом. Раз Путин хочет обеспечить возможности для своего окружения, то их нужно предоставить в обмен на возможность гораздо более широкого обмена мнениями с российским обществом. Потому что именно то, на что общество будет стратегически ориентировано, и определит возможность нормальных отношений между Францией и Россией в будущем. Если Франции и в целом Европе удастся удержать российскую культурную парадигму в европейском формате, то наши отношения будут развиваться и после Путина", - указывает собеседник издания. (...)