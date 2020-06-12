Инцелы , невольно воздерживающиеся от секса, встречаются и среди женщин

"(...) Вы, без сомнения, уже слышали об "инцелах", (аббревиатура от английского involuntary celibates, "невольно воздерживающиеся от секса"). Это мужчины, для которых характерно глубоко сексистское мировоззрение и нескрываемая ненависть к женщинам. (...) Такие парни одержимы мыслью о том, что женщины отказывают им в сексе и заставляют их страдать на обочине мира флирта. Ирония судьбы заключается в том, что сам термин "инцел" был придуман женщиной", - пишет Slate.fr.

"В 1993 году студентка Алана, изучавшая статистику, осознала то, что у нее никогда не было сексуальных отношений и она ни с кем не встречалась. Она думала, что так происходит из-за ее телосложения: она маленькая, толстая, у нее экзема. Благодаря интернету она раскрыла свою бисексуальность и начала отношения с женщиной. Когда девушки расстались, Алана вспомнила о десяти годах, проведенных ею в одиночестве, и решила запустить в интернете "Проект невольного воздержания Аланы". Там она стала рассказывать о своем опыте; многие люди присоединились к ней и стали делиться своими переживаниями", - пишет Slate.fr.

"(...) Когда Алек Минасян в Торонто на своем фургоне в апреле 2018 года убил десять человек, он объяснил это нападение своим статусом инцела. В статье в американском журнале Mel Мэри, 43-летняя негритянка из Филадельфии с хроническими заболеваниями, утверждала, что она может понять Минасяна. Хотя она явно осуждает убийственное насилие, ей знакомы такие страдания и она сочувствует этому террористу", - передает Лекок.

"С одной стороны, возникает чувство постоянного отказа. Крайнего одиночества. Никто к тебе не прикасается, нет того, кто на тебя смотрит, кто тебя любит и выслушивает. Ощущение, что ты не существуешь в глазах других. А, с другой стороны, ты испытываешь разочарование при виде более красивых людей, которые для всех желанны, и нестерпимое чувство того, насколько это несправедливо, - повествует издание. - Как и в романах Уэльбека, неудовлетворенные женщины и мужчины рассматривают сексуальность как продолжение капитализма: существует сексуальный рынок, который приноравливается к спросу и предложению. (...) В сообщениях, которые женщины-инцелы пишут на дискуссионных форумах, больше всего поражает настоящая ненависть к себе, которую выражают некоторые из них, их отвращение к тому, кем они являются. Например, они радуются необходимости носить маску в настоящее время. (...) Насилие, направленное на самих себя - это то, что отличает неудовлетворенных женщин от неудовлетворенных мужчин. Женщины берут на себя ответственность за свое несчастье, потому что считают себя отталкивающими, отвратительными, в то время как мужчины-инцелы, по сути, думают, что во всем виноваты эти дуры-женщины", - говорится в статье.

"(...) Как жить, ненавидя себя? Неудовлетворенным женщинам и мужчинам свойственны гнев и насилие, но в то время как мужчины-инцелы в своих крайних проявлениях ратуют за террористические акты, женщины-инцелы упоминают о самоубийстве. В основе выражения насилия по-прежнему лежат гендерные нормы, - рассуждает автор.

Но мир еще более жесток. Вроде можно было бы представить себе союз между неудовлетворенными женщинами и мужчинами, но субкультура инцелов это отвергает. Мужчины не верят таким женщинам. По их мнению, смысл их ненависти к женщинам и их теории о том, что женщины занимают доминирующее положение в обществе, заключается в том, что любая женщина может получить секс. (...) На что женщины-инцелы отвечают - вместо того, чтобы выслушивать оскорбления после секса, чувствовать, что к ним относятся как к ничтожеству, лучше быть одной".

(...)