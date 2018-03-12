"Все, что ослабляет Запад, входит в сферу интересов России"

О том, каким Путин видит Запад и какой будет Россия после Путина, рассказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung профессор Анджела Стент, директор центра Евразии и России в Джорджтаунском университете.

"Это страна, в которой мало действительно работающих учреждений. В принципе это не является необычным. Однако за последние 100 лет в России нечасто бывали времена, когда ведомства имели настолько малое значение. Огромную роль играют личные контакты, все делается очень неформально", - сказала эксперт о сегодняшней ситуации в России.

"Дума не является действительно независимым парламентом, фактически она главным образом делает то, что указывает президент. Правовое государство отсутствует. Независимой правовой системы тоже нет. Поэтому нет и учреждений, которые могли бы что-то противопоставить силе Кремля", - пояснила Стент.

В интервью эксперт обратилась к биографии Путина. Служивший в отделении КГБ в Дрездене Путин после падения Берлинской стены вернулся "оскорбленным". Вернувшись в Лениград и став свидетелем провала Анатолия Собчака на выборах, он также понял, насколько непредсказуемым может быть исход выборов. Все это сделало Путина недоверчивым к демократии. "Это говорит кое-что и о современной России. Мы имеем дело с управляемой демократией, системой, которая только кажется демократией, - уверена Стент. - Путин сделал для себя выводы и из событий 1990-х годов: демократия западного образца не стоит того, чтобы к ней стремиться, она означает непредсказуемость и создает неясность. Но, прежде всего, она означает бедность. Я думаю, ему удалось добиться того, что большая часть русских разделяет такую точку зрения".

По мнению политолога, после четвертого президентского срока Путин уйдет в отставку, однако прежде он должен найти для себя преемника, "который будет готов заключить с ним соглашение - так же, как было в случае с Борисом Ельциным". "Соглашение, которое позволит ему сохранить его личные свободы. (...) Но, в отличие от Ельцина, для Путина речь идет не только о его семье, но и о близких доверенных лицах, например об Игоре Сечине, руководителе государственного концерна "Роснефть". Они тоже хотят иметь гарантию", - полагает эксперт.

Говоря о том, какой будет Россия в случае, если в 2024 году Путин уйдет с политической сцены, Стент отметила: "Это будет Россия, которая по-прежнему не бросила вызов экономической модернизации. (...) Как и прежде, российская экономика основывается на экспорте нефти и продуктов нефтепереработки. И в долгосрочной перспективе такая структура не приведет к той модернизации и тому благосостоянию, которые нужны России. (...) Так же, как многие другие советские и российские руководители до него, Путин будет избегать экономических задач. Почему? Потому что это рискованно в политическом смысле. И потому что это поставит под угрозу власть и благосостояние элит".

"Каковы российские ценности - и как они отличаются от ценностей Запада?", - поинтересовался корреспондент.

"Россия считает себя консервативной международной силой, защищающей традиционные ценности. Таким определением Россия охватывает и мусульманское общество, которое также является частью российского мира. Россия четко противопоставляет себя Западу - как хранительница традиционных ценностей и статус-кво. В этом состоят большие отличия от Запада. Это не означает, что нет русских, которые приветствуют западные ценности. Но вы подумайте о том, что сказал Путин: христианство на Западе сбилось с дороги, потому что многие западные страны поддерживают, например, однополые браки".

Говоря о влиянии России на американские выборы, Стент отметила, что речь идет, в частности, о попытке использовать разногласия, имеющиеся в западном лагере. "Цель - настроить друг против друга различные группы на Западе. Россия здесь действуют в первую очередь в национальных интересах, и они заключаются в том, чтобы расколоть Запад. (...) Запад - это враг России, и все, что способствует его ослаблению, находится в сфере интересов России", - сказала исследовательница.

Когда Путин пришел к власти, он был заинтересован в улучшении отношений с Западом, полагает Стент. Он исходил из того, что Запад в итоге признает, что Россия, хотя и не является больше Советским Союзом, осталась великой державой и что на этом зиждется ее право иметь собственные зоны влияния в непосредственной близости от нее, в постсоветском пространстве. "Москва определяет свою зону безопасности не в пределах Российской Федерации, а в пределах границ бывшего СССР. Однако выяснилось, что ни США, ни Европа не готовы это признать", - отметила собеседница издания.

"Когда сегодня Путин смотрит на Запад, он видит Запад в хаосе. Он видит, что происходит сейчас в США, он видит поляризацию, которая не прекращается. Похожая картина предстает и в Европе - и он, вероятно, рассматривает это как возможность укрепить позиции России в мире", - констатировала Стент.