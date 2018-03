12 марта 2018 г. Редакция | Financial Times Великобритания должна принять активные меры в связи с отравлением бывшего двойного агента "Бывший двойной агент из России, передававший секреты Британии, все еще борется за жизнь, как и его дочь, после того как они были отравлены редким нервно-паралитическим веществом на юго-западе Англии. В общей сложности в результате контакта с токсином медпомощь понадобилась 21 человеку. И снова подозрения падают на Россию", - пишет редакция Financial Times. Авторы статьи призывают не торопиться с обвинениями, но, если российское вмешательство будет неопровержимо доказано, советуют Великобритании не уклоняться от "активных" ответных мер, обещанных правительством. "Далекая от решительности реакция Британии на убийство в 2006 году Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония-210, кажется, поощрила российских агентов", - пишет FT. Одной из мер могут быть выдворения дипломатов, но они должны быть более масштабными, чем после дела Литвиненко. "Кроме того, настало время положить конец попыткам оградить британско-российские деловые связи от ухудшения политических отношений", - считают журналисты. Они предлагают проводить более жесткую проверку происхождения российских денег, на которые приобретается собственность и другие активы в Великобритании, а также российских ценных бумаг перед их выставлением на лондонскую фондовую биржу. Высокопоставленные российские чиновники и связанные с Кремлем бизнесмены, которым принадлежит собственность в Великобритании, должны подвергаться гораздо более внимательным проверкам. В некоторых случаях собственность даже может быть изъята, в соответствии с Актом о финансах криминального происхождения (Criminal Finances Act), говорится в статье. Правительство должно воспользоваться и так называемой "поправкой Магнитского" к этому акту, чтобы заморозить счета московских чиновников, обвиняющихся в нарушении прав человека, считает издание. Источник: Financial Times