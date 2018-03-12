У Бориса Джонсона на уме страшнейшие санкции против России - снятие сборной Англии с ЧМ по футболу

После покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, похоже, теряется, какой ответ дать России, пишет колумнист The Independent Мэттью Норман.

"Он определенно хочет быть жестким с Россией, если за нападениями стоял Кремль", - отмечает автор. Об этом стало известно из слитого фрагмента правительственного заседания, на котором сторонник жестких мер Борис наседал на плаксу Мэй, чтобы та действовала по-настоящему твердо.

"Если, как сообщается, она резко велела ему замолчать, это неудивительно", - пишет Норман. Отношения Мэй и Джонсона строятся по примеру друзей Чувака из "Большого Лебовски": всякий раз, когда Донни открывает рот, Уолтер кричит: "Заткнись, Донни, ты не в теме".

Борис в самом деле "не в теме", когда в качестве возмездия рассматривает чемпионат мира по футболу? Он заявил парламентариям: "Очень трудно представить себе, что участие Великобритании в этом мероприятии может продолжаться как обычно".

Путаница началась позже - когда он сказал, что бойкот касается чиновников и видных особ. "Но, если изначальной идеей Бориса было, по-видимому, снятие с ЧМ сборной Англии, ему нужно совершить радикальный разворот по отношению к своему радикальному развороту и вернуться к тому, с чего он начал. Ничто, без преувеличения ничто не встревожит Москву так, как мысль о ЧМ-2018 без участия Англии", - говорится в статье.

"Если правительство выразит эту угрозу предельно ясно, Путин сознается в своих проделках в Солсбери и пообещает никогда больше не озорничать, - пишет Норман. - Он же понимает, что потеря страны, которая была так близка к победе над Исландией в дополнительное время на Евро-2016, не просто потрясет основы мирового футбола. Это вызовет антипутинские выступления на улицах Владивостока и Екатеринбурга".

"Россия, может, и головоломка, обернутая в тайну внутри загадочного нервно-паралитического газа, но все знают, что есть три вещи, без которых ее население просто не может жить. Это водка. Меховые шапки зимой. И проведение у себя чемпионата мира - удостоенного присутствием Деле Алли, который промазывает с 14-дюймовым пасом Гарри Кейну, или Рахима Стерлинга, который попадает в угловой флажок при ударе по воротам с края штрафной площадки", - продолжает автор.

"Российский народ удивительно стоек, но он не потерпит отсутствия на домашнем ЧМ голиафа, который укрепил свой статус футбольной сверхдержавы на последнем ЧМ, проиграв два групповых матча и удержав Коста-Рику на нулевой ничьей в третьем", - иронизирует обозреватель.