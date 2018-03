12 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Лондон еще не решил, как он ответит "задире" По словам The Times, Путин манипулирует выборами, сажает диссидентов, силой меняет границы Европы, допускает политические убийства противников и удары по гражданским самолетам и безнаказанно травит ядом критиков на иностранной территории. Как действовать Терезе Мэй? FT призывает к "активным" мерам, если российская причастность к покушению на Скрипалей будет неопровержимо доказана. Independent обсуждает "страшнейшую" кару - неучастие Англии в ЧМ. "Режим Владимира Путина подтасовывает результаты выборов, сажает диссидентов в тюрьмы и в одностороннем порядке, силой меняет границы Европы, - пишет The Times в редакционной статье. - Он смотрит сквозь пальцы на убийства журналистов, политические убийства противников и удары, в результаты которых сбиваются гражданские лайнеры. Он также безнаказанно травит ядом своих критиков на иностранной территории. У правительства Терезы Мэй есть только один вариант ответственных действий - удвоить санкции в отношении России в их широчайшем смысле". Кроме экономических санкций, надо отказаться от любого сотрудничества между британским гражданским обществом и кремлевской пропагандой, подчеркивает издание. "Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - это возмутительное событие", - пишут авторы, напоминая, что прецедент уже был, когда "экс-сотрудник КГБ Александр Литвиненко в 2006 году умер мучительной смертью, выпив чаю с добавлением радиоактивного полония". "Режим Путина необходимо привлечь к ответственности, - говорится далее. - Это должно включать в себя ускоренные меры по замораживанию активов его приятелей в Британии, бойкот официальными лицами государства ЧМ по футболу в России, высылку российских "дипломатов", которых обоснованно подозревают во враждебной деятельности, а также изгнание из общества московской пропаганды". "Для последнего требуется не закон, а всего лишь чувство гражданской ответственности. Политики всего спектра должны отказаться от сотрудничества с фиктивными СМИ российского государства - вещательной компанией RT (бывшей Russia Today) и агентством Sputnik, - говорится в статье. - Ни одна публичная фигура с хорошей репутацией не может иметь никакого дела с российской государственной пропагандой". "Бывший двойной агент из России, передававший секреты Британии, все еще борется за жизнь, как и его дочь, после того как они были отравлены редким нервно-паралитическим веществом на юго-западе Англии. В общей сложности в результате контакта с токсином медпомощь понадобилась 21 человеку. И снова подозрения падают на Россию", - пишет редакция Financial Times. Авторы статьи призывают не торопиться с обвинениями, но, если российское вмешательство будет неопровержимо доказано, не уклоняться от "активных" ответных мер, обещанных правительством. "Далекая от решительности реакция Британии на убийство в 2006 году Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония-210, кажется, поощрила российских агентов", - пишет FT. Выдворение дипломатов должно быть более масштабным, чем после дела Литвиненко. "Кроме того, настало время положить конец попыткам оградить британско-российские деловые связи от ухудшения политических отношений", - считают журналисты. Они предлагают проводить более жесткую проверку происхождения российских денег, на которые приобретается собственность и другие активы в Великобритании, а также российских ценных бумаг перед их выставлением на лондонскую фондовую биржу. В некоторых случаях собственность даже может быть изъята, в соответствии с Актом о финансах криминального происхождения. Следует использовать и "поправку Магнитского" к этому акту, чтобы заморозить счета московских чиновников, обвиняющихся в нарушении прав человека, считает издание. "После покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, похоже, растерялся", - пишет колумнист The Independent Мэттью Норман. "Он определенно хочет быть жестким с Россией, если за нападениями стоял Кремль", - отмечает автор. Об этом стало известно из слитого фрагмента правительственного заседания, на котором сторонник жестких мер Борис наседал на плаксу Мэй, чтобы та действовала по-настоящему твердо. "Если, как сообщается, она резко велела ему замолчать, это неудивительно", - пишет Норман. Отношения Мэй и Джонсона строятся по примеру друзей Чувака из "Большого Лебовски": всякий раз, когда Донни открывает рот, Уолтер кричит: "Заткнись, Донни, ты не в теме". Действительно ли Борис "не в теме", когда в качестве способа возмездия рассматривает ЧМ? Он заявил парламентариям: "Очень трудно представить себе, что участие Великобритании в этом мероприятии может продолжаться как обычно". Путаница началась позже - когда он сказал, что бойкот касается чиновников и видных особ. "Но, если изначальной идеей Бориса было, по-видимому, снятие с ЧМ сборной Англии, ему нужно совершить радикальный разворот по отношению к своему радикальному развороту и вернуться к тому, с чего он начал. Ничто, без преувеличения ничто не встревожит Москву так, как мысль о ЧМ-2018 без участия Англии", - иронизирует автор. "Если правительство выразит эту угрозу предельно ясно, Путин сознается в своих проделках в Солсбери и пообещает никогда больше не озорничать, - пишет Норман. - Он же понимает, что потеря страны, которая была так близка к победе над Исландией в дополнительное время на Евро-2016, не просто потрясет основы мирового футбола. Это вызовет антипутинские выступления на улицах Владивостока и Екатеринбурга". "Россия, может, и головоломка, обернутая в тайну внутри загадочного нервно-паралитического газа, но все знают, что есть три вещи, без которых ее население просто не может жить. Это водка. Меховые шапки зимой. И проведение у себя чемпионата мира - удостоенного присутствием Деле Алли, который промазывает с 14-дюймовым пасом Гарри Кейну, или Рахима Стерлинга, который попадает в угловой флажок при ударе по воротам с края штрафной площадки", - пишет автор. "Российский президент рассказал в новом фильме в воскресенье, что он отдал распоряжение сбить пассажирский самолет, на котором, по сообщениям, находилась бомба для совершения теракта на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году", - передает журнал Time. В документальном фильме "Путин" президент заявил, что перед началом церемонии открытия сотрудники по обеспечению безопасности на Играх сообщили, что захвачен самолет, который следовал из Харькова в Стамбул и имел на борту 110 человек: пассажир, заявивший, что у него есть бомба, требовал лететь в Сочи. "Сначала Путин распорядился сбить самолет в соответствии с протоколом чрезвычайных ситуаций, - говорится в статье. - Несколько минут спустя президенту сообщили, что это была ложная тревога: пассажир был пьян, и самолет продолжил путь в Турцию". Нападение на Сергея Скрипаля остается загадочным инцидентом. Корреспондент немецкого Der Spiegel побеседовал с Валерием Морозовым - предпринимателем, покинувшим Россию из опасений за свою жизнь и с декабря 2011 года проживающим в Лондоне. В Москве Морозов владел успешной строительной компанией, имел связи в Кремле и выполнял госзаказы. Скрипаль и Морозов были знакомы ранее. В конце 2017 года Морозов, по его словам, случайно встретил Скрипаля в одном из лондонских супермаркетов. Скрипаль был "абсолютно расслаблен, не было никаких следов страха", сказал Морозов. "Скрипаль был очень открытым, рассказывал, что потерял сына и что дома его ждут только кошки", - передал Морозов. "То есть Скрипаль не скрывал своей настоящей личности?" - спросил журналист. "Нет, он представился настоящим именем, дал мне свои телефоны (...). Он рассказывал о своей прошлой работе, сказал, что все еще встречается раз в месяц с русскими друзьями в посольстве и теперь работает в сфере кибербезопасности", - сообщил предприниматель. "Друзья в российском посольстве - это звучит странно", - отметил корреспондент. "Это может звучать удивительно, но это действительно так: для Москвы Скрипаль был не особенно важным. Я в этом убежден", - заявил Морозов.