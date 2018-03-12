Дело Магнитского в России: следы холодной войны

После гибели в тюрьме российского адвоката Сергея Магнитского его бывший работодатель Уильям Браудер убедил Вашингтон принять закон о применении санкций против россиян, обвиненных в нарушении прав человека. Москва громогласно заявила о вмешательстве, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

20 декабря 2017 года, когда Рамзан Кадыров узнал, что он включен в список российских деятелей, попавших под санкции США, авторитарный правитель Чечни пожал плечами. "Я не сплю, я кричу", - иронично написал он в Instagram и Facebook - двух своих излюбленных инструментах коммуникации, где он годами делится своими мужественными позами и мыслями с 4 млн подписчиков, говорится в статье.

Два дня спустя грянули "настоящие" санкции: знаменитые аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы, и обе кампании объяснили это тем, что они обязаны подчиниться американскому законодательству. На этот раз Кадыров разгневался. Кремль выступил против "незаконных и недружественных " мер. Это наказание чеченского руководителя, в отличие от большинства других россиян, попавших под американские санкции, связано не с его ролью в украинском конфликте, а с американским "Законом Магнитского" от 2012 года, который предполагает наложение ограничительных мер на любое российское влиятельное лицо, обвиненное США в нарушении прав человека в России, поясняет автор.

В январе 2017 года Александр Бастрыкин, могущественный глава Следственного комитета России, а также Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, признанные виновными в смерти 23 октября 2006 года в Великобритании бывшего российского агента Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210, тоже попали под удар этого закона, сообщает журналист. Указывание пальцем на Кадырова стало последним ударом в адрес российской власти перед президентскими выборами 18 марта 2018 года и, прежде всего, результатом настойчивой работы Уильяма Браудера - бывшего работодателя юриста Магнитского.

"В течение 10 лет Уильям Браудер, экс-руководитель инвестиционного фонда, превратился в ярого хулителя российского режима, способствуя разоблачению на Западе одной из его самых темных сторон - сообщничества правящей элиты с организованной преступностью. Браудеру также удалось сделать из имени своего бывшего служащего Магнитского знамя борьбы за права человека во всем мире", - отмечает Виткин.

"Когда это дело началось, никто не представлял себе, что оно зайдет так далеко, - вспоминает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, близкого к власти. - Браудер им завладел, чтобы причинить зло России".

"Я начал с малого, а стал большой проблемой для Владимира Путина", - утверждает Браудер. В своих лондонских офисах сегодня он посвящает большую часть времени и ресурсов продолжению борьбы против Кремля. "Думаю, я причинил российской власти больше неприятностей, чем многие государства со всеми их средствами", - говорит он.

Браудер начал свое преследование, глубоко потрясенный смертью Магнитского и натолкнувшийся на стену в России. Он действует по принципу, известному хорошему следователю: "идти по следу денег". Теперь все сотрудники Браудера добиваются одной цели: обнаружить доказательства внезапного обогащения участников этого досье. Один пример: Ольга Степанова, бывший руководитель налоговой инспекции 28 по Москве, санкционировавшей быстрый возврат из бюджета 150 млн евро, согласно расследованиям Hermitage Capital Management, неожиданно оказалась владелицей гигантского состояния - роскошных вилл в Москве и Черногории, апартаментов в Дубае, счетов в Швейцарии, описывает Виткин.

"Задолго до Алексея Навального и его расследований по коррупции официальных лиц Браудер в качестве оружия выбрал YouTube. Месяц за месяцем он выкладывает на этом ресурсе расследования по каждому из тех, кто виновен в налоговом мошенничестве и в смерти Магнитского", - говорится в статье.

Параллельно расследования начались во многих странах, от Швейцарии до Эстонии, следуя по пути сумм, украденных у российских налоговых органов, передает журналист. Несколько подозрительных смертей, связанных с делом Магнитского, тоже стали предметом анализа. В лагере союзников Браудера это смерть Александра Перепиличного, который упал и умер во время пробежки в окрестностях Лондона в 2012 году.

При проведении частной экспертизы было обнаружено, что российский бизнесмен Перепеличный был отравлен редким ядом растения Gelsemium Elegans, говорится в статье.

После смерти Магнитского Браудер началт кампанию по активному лоббированию в своей родной стране - США. Его цель: добиться от американских властей наложения санкций на виновников смерти его бывшего служащего, передает журналист.

"Закон Магнитского", принятый Конгрессом и подписанный Бараком Обамой 14 декабря 2012 года, нацелен на российских официальных лиц, ответственных за злоупотребления против граждан, стремящихся раскрыть незаконные действия. 49 лицам, связанным с делом Магнитского, запрещен въезд в США и доступ к американской банковской системе, а также, опосредованным образом, ко всем иностранным банкам, действующим в США, информирует Виткин.

Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа, который в тот момент отбывал девятый год заключения, сказал, что он тотчас ощутил на себе последствия этого закона. "Меня никогда не били и не унижали, - пояснил Le Monde бывший олигарх, ныне проживающий в Лондоне. - Но для других "Закон Магнитского" стал спасательным кругом. Все, кого посещали в тюрьме, стали менее уязвимы. Чувство полной безнаказанности режима исчезло, уровень физического насилия снизился". Выйдя из тюрьмы в 2013 году, Ходорковский через свой фонд "Открытая Россия" поддержал усилия Браудера.

"Черные списки" в общем-то являются классическим инструментом, однако сделать из них закон, высеченный на мраморе, государственный и необратимый, - это совсем другое дело, - пояснил Андрей Кортунов. - В Москве это напомнило практику холодной войны, в частности поправку Джексона-Вэника".

Придя к власти в 2008 году, Обама захотел начать "перезагрузку" российско-американских отношений. Этот "новый взлет", конечно ,был ослаблен российско-грузинской войной 2008 года, однако окончательно похоронил этот проект "Закон Магнитского". "В Москве это было воспринято как окончательный сигнал того, что Вашингтон неискренен и "перезагрузка" обречена на провал", - пояснил Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги.

После принятия "Закона Магнитского" Браудер возобновил свои лоббистские усилия с целью продвижения "Глобального закона Магнитского" - более широкомасштабного закона, позволяющего накладывать санкции на официальных представителей из любой страны, не только россиян, виновных в серьезных нарушениях прав человека или крупной коррупции, говорится в статье.

В новом списке, опубликованном 21 января 2018 года, содержится лишь одно российское имя - сына генпрокурора Юрия Чайки, подозреваемого в использовании влияния своего отца при различных злоупотреблениях, сообщает журналист.

Другие страны сразу же последовали примеру США. В 2017 году Эстония, Литва, Канада и Великобритания приняли законы, навеянные "Глобальным законом Магнитского", отдавая приоритет то правам человека, то борьбе с коррупцией, указывает Виткин. Ближайшей задачей лоббиста является Париж: он намерен воспрепятствовать доступу официальных лиц, подпадающих под санкции, к их дорогим виллам на Лазурном берегу.