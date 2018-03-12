Подозрительные "дипломаты" из АдГ

Поездка депутатов немецкой партии АдГ в Сирию получила широкую огласку и была "старательно задокументирована" в социальных сетях. По информации немецкого издания Der Spiegel, в то же время состоялась и вторая поездка: депутат Бундестага от партии АдГ Ульрих Оэме в последние дни находился в Ираке, передает издание. При этом, вероятно, не на законных основаниях: курдское региональное правительство разрешило ему въезд без визы, хотя согласно законодательству Ирака за это грозит тюремное заключение сроком не менее одного года, отмечается в статье.

Что касается поездки политиков из АдГ в Сирию, то она еще может иметь дипломатические последствия, отмечают авторы статьи Мелани Аманн, Раниа Саллоум и Кристоф Шульт. "Более чем сомнительным является тот факт, что политики, абсолютно не имеющие опыта во внешнеполитической сфере, могут самостоятельно устанавливать правительственные контакты в Сирии. Немецкое посольство закрыто в Дамаске с 2012 года, посольство Сирии в Берлине еще работает, однако сирийский посол был выдворен в 2012 году", - отмечается в статье.

Эксперты по Сирии исключают возможность подготовки поездки такого уровня только с помощью персонала консульства. В рядах спецслужб земли Северный Рейн-Вестфалия, а также внутри самой партии АдГ существует другое объяснение: поездка в Дамаск, очевидно, была организована с помощью России, нужные контакты политики из АдГ якобы установили в начале февраля во время своего путешествия в аннексированный Россией Крым. Об этом свидетельствует и тот факт, что один из организаторов поездки в Сирию, депутат ландтага от партии АдГ Кристиан Бликс также участвовал в поездке в Крым.

"Публикации политиков, отправившихся в Сирию, вероятно, обрадовали российское и сирийское правительство: депутаты АдГ ежедневно публиковали фотографии пестрых рынков, молодых студентов в университете Хомса и улыбающихся женщин без хиджабов", - отмечают авторы статьи.

При этом в сирийских СМИ, например, в ежедневной газете Tishreen, депутаты из АдГ обозначаются как "делегация немецкого парламента", говорится в публикации.

По мнению Хайко Виммена, эксперта по Ближнему Востоку из Международной группы по предотвращению кризисов, расположенной в Бейруте, у политиков из АдГ есть "профессиональные" помощники, которые, однако, необязательно происходят из России. Подобная поездка служит долгосрочной стратегической цели асадовского режима: снова легализоваться и навредить международному согласию касательно санкций против режима, считает эксперт.

На арабской странице российского новостного агентства Sputnik речь также идет о "делегации из немецкого парламента", о партии АдГ нет ни слова. "Кажется, для российских СМИ партия АдГ уже занимает пост канцлера", - отмечает Der Spiegel в заключение.