Нападение на Сергея Скрипаля остается загадочным инцидентом. Корреспондент немецкого Der Spiegel Макс Хольшер побеседовал с Валерием Морозовым - предпринимателем, покинувшим Россию из опасений за свою жизнь и с декабря 2011 года проживающим в Лондоне.

В Москве Морозов владел успешной строительной компанией, имел связи в Кремле и выполнял госзаказы. Строительный подряд он должен был взять и в олимпийском городе Сочи, однако госслужащие захотели получить за это значительную взятку. Морозов предал этот случай огласке, и в результате, как говорит сам предприниматель, его жизнь оказалась под угрозой и он получил убежище в Великобритании. Морозов описал в интервью подробности недавней встречи с Сергеем Скрипалем. "Правда, проверить их независимой стороной невозможно", - отмечает корреспондент.

Скрипаль и Морозов были знакомы ранее, их последняя встреча состоялась в 2000 году. В конце 2017 года Морозов случайно встретил Скрипаля в одном из лондонских супермаркетов. Скрипаль был "абсолютно расслаблен, не было никаких следов страха", сказал Морозов. "Скрипаль был очень открытым, рассказывал, что потерял сына и что дома его ждут только кошки", - передал Морозов.

"То есть Скрипаль не скрывал своей настоящей личности?" - спросил журналист.

"Нет, он представился настоящим именем, дал мне свои телефонные номера и хотел встретиться еще раз. Он рассказывал о своей прошлой работе, сказал, что все еще встречается раз в месяц с русскими друзьями в посольстве и теперь работает в сфере кибербезопасности", - сообщил предприниматель.

"Друзья в российском посольстве - это звучит странно", - отметил корреспондент.

"Это может звучать удивительно, но это действительно так: для Москвы Скрипаль был не особенно важным. Я в этом убежден", - заявил Морозов.

"Он получил только 13 лет в колонии. Для него дело могло бы закончиться значительно хуже. (...) После высылки Скрипаля в Великобританию в рамках обмена шпионами для российских спецслужб его дело было закрыто. Скрипаль получил свое наказание и принял его. Поэтому потом он мог по-прежнему поддерживать контакты с Россией, в том числе в посольстве. Я придерживаюсь мнения, что у них не было причины его отравить. В России такие агенты, как он, никому больше не интересны", - заявил собеседник издания.

"Преступники используют выгодную политическую обстановку в мире: когда в Великобритании происходит что-то такого рода, обвиняют сразу Путина", - добавил Морозов.