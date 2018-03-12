Подвергли проверке

Каждый день Международный паралимпийский комитет (МПК) рассылает сообщения, которые должны доказать его развитие, пишет Ронни Блашке на сайте немецкой газеты Tageszeitung. Больше спортсменов, больше стран, больше телезрителей. Рутинно сообщают и об усилении допингового контроля среди участников. Однако по ту сторону сообщений тема допинга, вероятно, играет малое значение для МПК, полагает автор.

Это ясно показывает случай с россиянкой Михалиной Лысовой, допущенной к Паралимпийским играм в Пхенчхане несмотря на подозрения в применении допинга на Играх в Сочи в 2014 году. "Мы думаем, что она чистая", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

"Паралимпийский спорт потерял свою невинность, с весомыми последствиями", - считает Оле Шредер, парламентский статс-секретарь в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Когда многих олимпийских спортсменов отстраняли от Олимпиады и лишали медалей, в МПК не было "серьезных дебатов" на эту тему, говорит Карл Кваде, глава паралимпийской делегации Германии. "Мы хотим получить прозрачную информацию о том, соответствует ли российская антидопинговая система определенному стандарту. Однако информации нет", - заявил Кваде.

Под руководством Эндрю Парсонса МПК последовал курсу МОК и разрешил россиянам выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом в статусе "Нейтральных паралимпийских атлетов". Среди немецких функционеров теперь все чаще появляются домыслы о том, что МПК снова хочет "подслужиться" более мощному в экономическом плане МОК, передает издание.

Россияне, которые теперь не имеют права так называться, представлены в Корее делегацией из 30 спортсменов, занимающей по своей численности 6-е место среди представленных 49 команд, отмечается в статье.

"Будь то Китай, Украина или Казахстан, все чаще появляются удивительно сильные спортсмены, о которых до этого никто ничего не слышал", - говорит Фридхельм Юлиус Бойхер, президент Немецкого союза спортсменов-инвалидов. При этом регулярных проверок там нет, отмечает автор.

Во время трех прошлых зимних Паралимпийских игр россияне выигрывали большинство медалей. Так может получиться и в этот раз, правда, за другим "фасадом", пишет автор в заключение.