12 марта 2018 г. Джон Муни | The Times Российские шпионы нацелились на технологические компании Ирландии Российские спецслужбы усилили свою деятельность в Ирландии, передает корреспондент The Times Джон Муни. По данным ирландской полиции, ГРУ активно собирает в стране информацию о компаниях, важнейших инфраструктурных проектах и участниках исследований в Центре космических решений ЕКА в Корке. "Гарда (национальная полиция Ирландии. - Прим. ред.) реагирует на угрозу, выявляя и пресекая деятельность предполагаемых сотрудников ГРУ под дипломатическим прикрытием", - сообщает журналист. В разведывательном подразделении полиции полагают, что предотвратили как минимум одну попытку сотрудника ГРУ приобрести в Ирландии высокотехнологичное оборудование с помощью третьей стороны. "Недавно произошел также случай, когда полицейские подобрались к русской паре, подружившейся с жителем Дублина, который работал в технологической отрасли. Офицеры полагают, что он стал мишенью шпионской операции. Пара покинула страну после того, как детективы специального отдела расспросили их об их деятельности и миграционном статусе. Гарда считает, что их отозвали из Москвы, после того как прикрытие раскрыли", - говорится в статье. Беспокойство ирландских властей усилилось в июле, когда сети ESB (государственная компания - поставщик электроэнергии. - Прим. ред.) атаковали хакеры, которых считают связанными с ГРУ. "Эксперты по кибербезопасности заявляют, что Ирландию могли использовать как площадку для испытаний проектов в сфере кибероружия, поскольку никакого вреда сети нанесено не было, хотя, возможно, были украдены пароли и другие данные", - отмечается в публикации. Согласно брифингам для высокопоставленных сотрудников полиции, СВР тоже проводит тайные операции на ирландской земле, сообщает автор статьи. Гарда полагает, что эта служба занимается в основном распространением пропаганды и вербовкой источников в мире политики, технологий и бизнеса. "Наибольшее беспокойство у ирландских ведомств по обороне и безопасности вызывает мнение, что Россия, возможно, тайно отправила на работу в свое посольство в Дублине сотрудников, которые специализируются на перехвате, шифровании и передаче телекоммуникационных данных. Согласно брифингам разведслужб, некоторые сотрудники покидают посольство России на Оруэлл-роуд в районе Ратгар только в сопровождении офицеров спецслужб, которые, как считается, работают под дипломатическим прикрытием", - передает корреспондент. Силы обороны Ирландии прочесывают район, чтобы выявить необычный радиообмен или сигналы. Следят и за новыми спутниковыми тарелками и антеннами посольства. За последние три года в российском посольстве провели масштабный ремонт: в 2015 году площадь было разрешено расширить с 2 тыс. квадратных метров до почти 10 тыс. "В планах было строительство дополнительного жилья для дипкурьеров, двух трехэтажных зданий для сотрудников посольства, а также подземного паркинга на 23 машины", - говорится в статье. Речь шла также о новой электроподстанции - чтобы соответствовать "возросшей потребности в электричестве". "Источники в разведке опасаются, что российская служба безопасности или военное ведомство может использовать посольство для операций по электронной слежке. Согласно источникам, всем полицейским, участвующим в выполнении особо важных полицейских задач вблизи посольства, рекомендовали соблюдать осторожность при использовании электронных средств связи", - уведомляет The Times. Источник: The Times