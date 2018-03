12 марта 2018 г. Редакция | The Times Преступления Путина "Режим Владимира Путина подтасовывает результаты выборов, сажает диссидентов в тюрьмы и в одностороннем порядке, силой меняет границы Европы", - утверждает The Times в редакционной статье. "Он смотрит сквозь пальцы на убийства журналистов, политические убийства противников и удары по гражданским самолетам. Он также безнаказанно травит ядом своих критиков на иностранной территории. У правительства Терезы Мэй есть только один вариант ответственных действий - удвоить санкции в отношении России в их широчайшем смысле", - пишет издание, рекомендуя не только применять экономические санкции, но и отказаться от любого сотрудничества между британским гражданским обществом и кремлевской пропагандой. "Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии чуть более недели назад в Солсбери - это возмутительное событие, у которого был прецедент. Экс-сотрудник КГБ Александр Литвиненко в 2006 году умер мучительной смертью после того, как выпил чаю с добавлением радиоактивного полония", - говорится в статье. "Режим Путина необходимо привлечь к ответственности за его преступления, акты агрессии и неприкрытое вмешательство в демократические процессы в западных государствах. Это должно включать в себя ускоренные меры по замораживанию активов его приятелей в Британии, бойкот официальными лицами государства ЧМ по футболу, который состоится этим летом в России, высылку российских "дипломатов", которых обоснованно подозревают во враждебной деятельности, а также изгнание из общества московской пропаганды", - говорится в статье. "Для последнего требуется не закон, а всего лишь чувство гражданской ответственности. Политики всего спектра должны отказаться от сотрудничества с фиктивными СМИ российского государства - вещательной компанией RT (бывшей Russia Today) и агентством Sputnik", - говорится в статье. "Ни одна публичная фигура с хорошей репутацией не может иметь никакого дела с российской государственной пропагандой. Следует строго применять требования Управления связи Великобритании о должной беспристрастности и должной фактической точности. Холодную войну против путинского режима следует вести решительно и без временных ограничений. Что-то меньшее будет приглашением в адрес государства-изгоя беспрепятственно продолжать свои убийственные нападения", - заключает газета. Источник: The Times