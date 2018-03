12 марта 2018 г. Бен Макинтайр, Грэм Келли, Том Парфитт | The Times У того, кто сдал Сергея Скрипаля, "кровь на руках" "Стало известно, что человек, выдавший Сергея Скрипаля как двойного агента MI-6, был испанским шпионом, позже осужденным на 12 лет тюрьмы за передачу секретной информации русским", - сообщает The Times. "52-летний Роберто Флорес Гарсия узнал, что российский двойной агент, базирующийся в Испании, работает на британскую и испанскую разведки, и сообщил эту информацию контактному лицу в российском посольстве в Мадриде", - говорится в статье. "Флорес, работавший на Центр национальной разведки (ЦНР), испанское разведывательное агентство, предложил целый ряд секретных данных Петру Яковлевичу Мельникову, работавшему в посольстве с 2000 по 2003 годы, согласно документам суда по делу о государственной измене", - уточняет издание. Флорес заявил, что готов "сотрудничать" с Россией, сообщая, "кто есть кто в ЦНР", в обмен на 200 тыс. долларов. Источники в британской разведке подтвердили The Times, что Флорес рассказал о сотрудничестве российского агента в Испании с MI-6 и испанской разведкой. "Источники, близкие к ЦНР, дали понять, что среди испанских агентов, скомпрометированных действиями Флореса, были семь разведчиков, убитых в Ираке в 2003 году", - говорится в статье. "Флорес был признан виновным в госизмене и приговорен к тюремному заключению на 12 лет, что стало первым случаем такого рода с тех пор, как Испания вновь стала демократической страной в конце 1970-х", - уточняют журналисты. Скрипаль был завербован MI-6, когда находился в Мадриде в качестве офицера ГРУ в середине 1990-х, напоминает издание. Источник: The Times