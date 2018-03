12 марта 2018 г. Тунку Варадараян | The Wall Street Journal Уйдет ли Путин когда-нибудь? Сможет ли он удалиться, если захочет? Научный сотрудник Гуверовского института Тунку Варадараян в статье для The Wall Street Journal рассказывает о своей беседе с биографом Сталина, профессором Принстона Стивеном Коткиным о современной России. По словам Коткина, переизбрание Владимира Путина "предопределено, это излишний и разве что наглядный дополнительный знак пагубного застоя в России". Советского диктатора Коткин характеризует как "человека в мировой истории, который сосредоточил в своих руках больше власти, чем кто-либо еще". Путин в сравнении с ним - в легкой весовой категории. "Мы бы не стали приравнивать Путина к Сталину", - говорит Коткин. Советский Союз "держал под своим контролем шестую часть мировой суши, плюс сателлиты в Восточной Европе и Северо-Западной Азии". В ряде стран были также компартии, выполнявшие распоряжения России, а советская экономика на пике развития в 1980-х составляла около трети от американской. Сегодня, по словам Коткина, России "повезет попасть на 12-е или 13-е место, в зависимости от того, как считать. Еще два срока Путина - и Россия вылетит из первой двадцатки". "Но пусть вас не успокаивает немощь России. Именно эта слабость, говорит Коткин, делает Путина столь опасным для Запада", - отмечается в статье. На вопрос, в какой мере стоит считать Путина похожим на Сталина, Коткин дает пространный ответ: "Здесь следует начать с того, какое место Россия занимает в мире. Прежде всего, откуда берутся такие деятели, как Сталин или Путин?" Ответ заключается в стремлении России "выполнять в мире особую миссию - большинство списывают это на ее византийское наследие". Россия, в глазах россиян, "не обычная страна, а держава, ниспосланная свыше по воле Божьей", цитирует автор статьи слова историка. Коткин предлагает рассмотреть имеющиеся у Путина варианты: "Перед нами ситуация, когда стремление к особой миссии в мире - первостепенная образующая основа российской национальной культуры, и режим Путина является тому наследником". Путин не может решить, что Россия станет "всего лишь очередной страной", как сделали Франция и Британия и как были вынуждены сделать Германия и Япония. В сравнении с Китаем Россия доводит себя до нищеты, но остается на плаву в стратегическом отношении "лицом к лицу с Западом, потому что сам Запад сейчас в такой сумятице, которой в Китае нет. США сейчас переживают период, который можно описать как угодно, но точно не как энергичное глобальное лидерство". "Грандиозная стратегия России - это крах Запада. Просто нужно выждать. Если распадается Евросоюз, если США замкнутся в себе и откажутся от всех своих альянсов по всему миру, у России будет намного меньше проблем, а относительное отставание в силе может существенно сократиться", - говорит Коткин. По мнению историка, тактика Путина - "ускорить процесс крушения Запада. Можно попытаться вмешаться в выборы и содействовать беспорядку на Западе, но в конечном итоге только Запад может себя уничтожить". Как и другие автократы, Путин считает, что "выживание его собственного режима и выживание его страны как великой мировой державы - один и тот же вопрос". В преддверии верной победы Путина на выборах возникает вопрос, может ли он, как Сталин, остаться в Кремле на всю жизнь. По словам Коткина, Путин "сам определяет срок своих полномочий, то есть он может занимать пост столько, сколько пожелает, если не будет убит в случае переворота". "Неясно, сможет ли он уйти, если захочет, потому что он столь существенно сузил режим", - считает Коткин. Путин больше не арбитр над "схваткой конкурирующих интересов, а лидер единственной фракции, которая контролирует всю власть и все богатство", говорит историк. Эта фракция нуждается в защитнике, чтобы сохранить богатство и выжить, "поэтому у Путина нет возможности мирно удалиться на покой". Источник: The Wall Street Journal