Пазл - головоломка, стимулирующая работу мозга

"Исследование, проведенное Патриком Фисслером, ученым в области неврологии из Ульмского университета (Германия), показывает, что собирать пазлы в "долгосрочной перспективе может быть полезно для мозга", - передает Le Figaro.

"Чтобы прийти к такому выводу, психолог протестировал практику складывания пазлов на здоровых взрослых людях, незнакомых с этой игрой, требующей терпения. 100 участников были подвергнуты когнитивным тестам для оценки их способностей до и после исследования", - отмечает журналистка Дельфина Шайе.

"Но только перед половиной из них была поставлена задача по сборке пазлов в течение 5 недель не менее часа в день - то есть в среднем за 49 часов надо было собрать 3589 пазлов ", - говорится в статье.

"Сравнивая результаты двух групп испытуемых, исследователь обнаружил, что данная головоломка стимулирует восемь зрительно-пространственных функций, включая способность восприятия, гибкость, оперативную память, скорость мышления или ротацию (используемую игроком, чтобы представить, в каком направлении он поставит свою часть пазла). По словам Патрика Фисслера, "сборка пазла значительно улучшает отдельные компетенции мозга", - указывает газета.

Все же доктор Бернар Круазиль, невролог из Университетской больницы Лиона и специалист по когнитивному старению, предостерегает от поспешных выводов: "Это не обязательно означает, что данные компетенции будут улучшаться в повседневной жизни", - подчеркивает он, также как "если вы играете в гольф, то не станете чемпионом по теннису!"

"Тем не менее, по мнению доктора Круазиля, борьба с "бездействием когнитивных способностей" является важнейшей целью общественного здравоохранения. Чтобы заставить свой мозг работать более эффективно, он советует бросать ему различные вызовы, беря на себя выполнение новых или все более сложных действий", - указывает Le Figaro.

"Исследование Патрика Фисслера показывает, что полученная польза напрямую связана со сложностью собираемого пазла", - заключает журналистка.