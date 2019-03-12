Выборы на Украине: ветер "протеста ради протеста" в напряженном геополитическом контексте

"В ходе первого тура 31 марта страна, терзаемая с 2014 года присоединением Крыма к России и конфликтом в Донбассе, выберет своего президента. Нынешний глава государства, олигарх Петр Порошенко, не демонстрирует преобладания в опросах общественного мнения, в то время как его экономические, политические и дипломатические достижения представляются весьма сомнительными", - пишет журналист LeFigaro Алексис Феерчак.

"На выборах Петр Порошенко лицом к лицу сталкивается со спорным кумиром Оранжевой революции, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, однако украинцев завораживает не этот поединок между олигархами, а прорыв актера-комика Владимира Зеленского, возглавляющего все рейтинги. Актер стал знаменитым после того, как сыграл в сериале "Слуга народа" роль учителя истории, который стал президентом после публикации быстро разошедшейся по интернету петиции против коррупции. Сегодня он выступает против правления олигархов, но его противники обвиняют его в том, что он является марионеткой миллиардера Игоря Коломойского, транслирующего сериал на своем телеканале", - указывает автор статьи.

"На фоне "протеста ради протеста" на украинский лад, президентские выборы углубляются в вопросы внутренней политики. Зеленский завладевает самой объединительной темой - борьбой с коррупцией, а Тимошенко обещает снизить цены на газ. Только Порошенко по максимуму разыгрывает карту российской угрозы и обвиняет своих противников в "пророссийскости". Однако между тремя претендентами существует консенсус - все они выражают желание увидеть, как их страна вступит в НАТО и Евросоюз", - отмечает Le Figaro.

"При этом в общественном мнении единодушия нет. Несмотря на сохранение раскола между русофильским Востоком и более враждебным к Москве Западом, не наблюдается динамики роста настроений, связанных с применением крайних мер в отношении России. Опрос, проведенный в октябре 2018 года Киевским международным институтом социологии, показал, что 48% украинцев положительно относятся к России и 32% - отрицательно (годом ранее было соответственно 37% и 46%). Впервые с начала конфликта 50% респондентов заявили, что хотят повторного открытия украинско-российской границы, без виз и таможни", - пишет Феерчак.

"Украинцы не считают, что им предназначено судьбой присоединиться к России, зато многие признают, что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы отрезать себя от нее окончательно. Но те, кто так думает, вынуждены прижиматься к стенам, поскольку существует реальный разрыв между общественным мнением и политическим дискурсом. Порошенко не случайно так торопится порвать с Москвой, он знает, что Россия продолжает оказывать большое влияние на Украину и что рано или поздно маятник даст обратный ход", - анализирует Арно Дюбьен, директор аналитического центра Обсерво при Франко-российской торгово-промышленной палате, напоминая о том, что почти у 30% украинцев есть родственников в России.

"Доказательством того, что эта близость сохраняется, является недавняя вражда различных ветвей внутри украинской православной церкви, пока что радикально не изменившая расклад, - подчеркивает Феерчак. - На сегодняшний день, по данным BBC, только 370 из 12 тыс. приходов Московского Патриархата присоединились к новой Автокефальной Церкви Украины".

"На Донбассе до сих пор существуют две пророссийские и сепаратистские "республики" Донецка и Луганска. Вопреки целям и задачам Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года Россией, Украиной, Францией и Германией, эти две восточные территории так и не были восстановлены в составе Украины", - сообщает Le Figaro.

"Ситуация уже давно заморожена. Ни одна из сторон не имеет одинакового прочтения соглашений", - отмечает Арно Дюбьен.

"С осени прошлого года напряженность в отношениях между Россией и Украиной перекинулась на новый фронт, на этот раз военно-морской, в Азовском море", - говорится в статье.

"Сразу после инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко объявил чрезвычайное положение и попросил поддержки у НАТО, а США заявили, что готовы поставлять Украине оружие. Для Москвы вступление Украины в Североатлантический альянс - это опасный предел, что объясняет крайнюю осторожность или даже смущение со стороны европейских стран, которые не хотят заходить слишком далеко. На прошлой неделе Германия отклонила запрос Вашингтона на отправку кораблей Deutsche Marine через Керченский пролив", - напоминает газета.

"Американцы удовлетворены бессилием Европы, которое позволяет им развивать двусторонние отношения с Киевом, в том числе в военном плане, - комментирует Арно Дюбьен. - Это служит признаком формирования двухпартийной системы в американском истеблишменте, рассматривающем Украину в качестве стратегического троянского коня против России".

"Последний аспект касается транзита российского газа через Украину. Срок действия соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года. Чтобы защитить свои стратегические ресурсы, Москва вполне разумно хочет уменьшить свою зависимость от Киева, который она намерена обойти с юга с помощью российско-турецкого газопровода "Турецкий поток" и с севера с помощью газопровода "Северный поток-2", поддержанного Германией. Если Россия значительно сократит транзит газа через Украину, это станет тяжелой потерей для Киева", - пишет LeFigaro.

"Не исключено, что осенью произойдет газовая психодрама", - утверждает Арно Дюбьен.

"Независимо от того, кто будет избран президентом Украины, геополитические проблемы быстро напомнят ему о себе", - резюмирует Феерчак.