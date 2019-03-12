Америка снова вкладывает капитал в Европу

"Чтобы сдержать растущее влияние Китая и России, США возвращаются в Центральную и Восточную Европу", - пишет обозреватель LeFigaro Изабель Лассер.

"После войны в Сирии соперничество между США и Россией переместилось на Ближний Восток. Конкуренция между Америкой Дональда Трампа и Китаем Си Цзиньпина, в свою очередь, вызвала резонанс в Тихоокеанском регионе. Борьба за влияние между великими державами в настоящее время развернулась в и центральной и восточной частях Европы", - говорится в статье

"Для Вашингтона речь идет о противодействии проникновению Москвы и Пекина. В Словакии, куда Майк Помпео впервые за четырнадцать лет осуществил визит в качестве главы американской дипломатии, он всячески бичевал влияние России в данном регионе, энергетика которого, по его словам, находится в слишком большой зависимости от Москвы", - передает автор публикации.

"В Венгрии он также выразил "озабоченность" после заключения контракта между Будапештом и китайским телекоммуникационным гигантом Huawei по поводу запуска 5G-сетей. С 2012 года Китай ежегодно организует саммит с 16-тью "дружественными" странами, которые раньше были коммунистическими, теперь же их прельщают инвестиционные перспективы со стороны Пекина. Всего за несколько лет Китай проник в Восточную и Центральную Европу, обосновавшись как в странах ЕС, так и в странах, не входящих в ЕС, перекраивая границы новой Европы так, чтобы она лучше отвечала его интересам", - отмечает Лассер.

"Внедряясь в одни и те же страны, такие как Сербия, Китай и Россия не конкурируют друг с другом, а действуют скорее сообща, занимая одну и ту же пустоту", - указывает журналистка. "Китайцы экспериментируют. Они стратегически осторожны, прежде, чем продвигаться вперед, они сначала проводят испытания, а затем инвестируют в местную экономику. Русские стремятся посеять беспорядок и раздор. Их метод состоит в том, чтобы коррумпировать, а не инвестировать", - анализирует Франсуа Эйсбур, президент Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

"У одних есть экономический и геополитический план, тогда как другие стремятся ослабить правительства, разделить Евросоюз и разрушить НАТО", - указывает Le Figaro.

"Однако американское возвращение также приветствуется как благо. Например, недавняя поддержка Вашингтоном "Инициативы трех морей", запущенной в 2015 году Хорватией и Польшей для облегчения взаимосвязи энергетики и инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе", -говорится в статье. - Поддержка Вашингтона, задуманная как контратака на китайскую программу "16 + 1", направлена на укрепление экономик союзников США в Восточной Европе и на уменьшение их зависимости от Москвы и Пекина".

"Восточноевропейские страны рассматривают американскую помощь как новую возможность. "Если это приносит пользу Соединенным Штатам, то почему бы и нет? Это лучше, чем России или Китаю. Хотелось бы видеть подобные инициативы со стороны Западной Европы", - сказал один словацкий чиновник на круглом столе в Мюнхене", - пишет газета.

"Такой проект вызывает недоверие в крупных европейских столицах, особенно в Париже, где некоторые подозревают Дональда Трампа в стремлении нанести удар по Евросоюзу и разделить его. А может целью США является построение альянса с европейскими популистами? - передает Лассер. - Один американский инициатор поддержки порядка пятидесяти экономических проектов программы "Инициатива трех морей" на конференции в Мюнхене попробовал защититься: "Это не американский троянский конь в Восточной Европе. А стратегия поддержки Европы и, в частности, ее части, подверженной влиянию России и Китая".

"Возвращение США в Центральную и Восточную Европу открывает возможности для нового сотрудничества с ЕС", - считает Томаш Валашек из Института Карнеги.

"Реальность такова, что мы сталкиваемся с объективной китайско-русско-американской конвергенцией: в сущности, эти три государства сходятся во мнении, что надо "освободиться от цепей" международных правил, дабы вновь обрести свободу действий в стратегическом соревнование между ними, которое теперь сделалось безудержным, что знаменует собой великое возвращение геополитики", - комментирует Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции в ООН.