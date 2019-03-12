Что не так с Boeing 737 Max?

"Не прошло и двух лет с начала их эксплуатации, как потерпели крушение уже два самолета модели Boeing 737 Max. Погибли 346 человек - возможно, потому, что производитель небрежно отнесся к проектированию самолета", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

29 октября 2018 года через 12 минут после взлета в Яванское море рухнул почти новый Boeing 737 Max индонезийского лоукостера Lion Air, напоминает журналист Марко Эверс. Погибли 189 человек.

В воскресенье 10 марта также практически новый Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines через 6 минут после взлета на скорости более 700 км/час вонзился в землю. На месте падения самолета образовался кратер в несколько метров. Погибли 157 человек.

"Что не так с 737 Max? - задается вопросом издание. - Пока еще никто точно не знает, что случилось в Эфиопии. Ясность внесет лишь анализ уже найденных бортовых самописцев. Но бросаются в глаза параллели между двумя катастрофами: экипажи обоих самолетов тщетно пытались набрать высоту. Оба экипажа хотели вернуться в аэропорты вылета из-за технических проблем, обоим это не удалось".

По информации следователей, пилоты индонезийского самолета столкнулись с целым рядом проблем, наихудшей из которых стало то, что контроль над горизонтальным стабилизатором взяло на себя неисправно работающее программное обеспечение, о существовании которого не говорилось даже в инструкции, передает издание.

Теперь, после двух катастроф в течение всего лишь пяти месяцев, на новейшую модификацию успешного Boeing 737 падают все подозрения. Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили Китай, Эфиопия и Индонезия, говорится в статье.

Сам производитель, отмечает Эверс, "возможно, держит курс на крупнейшую катастрофу в истории компании". "Авиакомпании всего мира заказали более 5 тыс. экземпляров модели 737 Max. Хотя пока отмены заказов не последовало, репутация самолета как надежной рабочей лошадки как минимум пострадала. В понедельник на Нью-Йоркской бирже акции Boeing рухнули более чем на 10%".

"Злым роком оказалось для Boeing 737 одно: его возраст, - указывает журналист. - (...) Самолет был введен в эксплуатацию еще в 1968 году, а технические разработки и вовсе уходят корнями в 1950-е годы. Чтобы оставаться конкурентоспособным, Boeing неоднократно менял и улучшал привлекательность модели. С каждым поколением машина становилась более экономичной и тихой, увеличивались ее размер, дальность полета и эффективность".

"Но: инженеры, занимавшиеся реализацией всех этих обновлений, точно знали, что идут при этом на компромиссы, на которые они ни за что не согласились бы, если речь шла о новом проекте. И теперь за это придется поплатиться", - констатирует издание.

Когда в 2011 году Boeing начал разработку модели 737 Max, сразу было принято решение об установке экономичного двигателя семейства Leap от концерна CFM, которым снабдил свой A320neo и давний соперник компании Airbus. Этот двигатель расходует меньше топлива в том числе и за счет того, что диаметр его вентилятора достигает невероятных 198 см, поясняет Эверс. "Длинноногий" Airbus хорошо переносит такого монстра, а у Boeing с этим дела обстоят хуже. У Boeing 737 короткие стойки шасси, что не позволяло вместить огромный двигатель под крыло. "Волшебникам из Boeing" пришла идея укоротить крепление двигателя, а турбины разместить впереди у крыла, однако в результате решающим образом поменялась и аэродинамика самолета. В результате нового расположения двигателя 737 Max мог опасно задирать нос и в редких, экстремальных положениях самолета возрастала вероятность сваливания в штопор или даже крушения, говорится в статье.

Инженеры Boeing решили "схалтурить" и разработали программное обеспечение, которое должно было работать в фоновом режиме. "Как только самолет слишком сильно задирал нос, система должна была самостоятельно активировать горизонтальный стабилизатор и вывести машину из опасного положения. Пилоты - такой, по крайней мере, была идея - не замечали бы вмешательства ПО. Поэтому Boeing и не посчитал нужным проинформировать пилотов о MCAS ("Системе улучшения характеристик маневрирования").

"Очевидно, в Boeing не подумали об одном: система MCAS очень чувствительна, что доказало и крушение 737 Max авиакомпании Lion Air, - отмечает издание. - Если всего лишь один датчик окажется неисправным и ошибочно сообщит о слишком большом угле атаки самолета, безжалостно вмешается MCAS. Капитан-компьютер возьмет на себя управление и будет опускать нос самолета". При этом пилоты, указывает Эверс, не будут понимать, что с ними происходит.

"После крушения самолета Lion Air в Boeing заявили, что обновят программное обеспечение к новому году. Этого не произошло, - подчеркивает журналист. - Теперь компании придется действовать быстро. Если подтвердится подозрение в том, что и эфиопский самолет стал жертвой MCAS, власти могут отозвать сертификат на эксплуатацию самолета в его сегодняшней модификации".

"Менеджмент Boeing, конечно, уже давно знает, что даже самые креативные инженеры не смогут как угодно долго продлевать жизнь модели 737. Ранее компания планировала представить в 2030 году абсолютно нового преемника своего успешного самолета. В результате потери доверия к 737 Max, - констатирует Der Spiegel, - компании, возможно, придется намного раньше заняться новым проектом стоимостью в несколько миллиардов долларов".