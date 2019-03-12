Неуклюжие попытки России установить цензуру

"Согласно официальной информации, новый закон призван предотвратить распространение "фейковых новостей". Однако на самом деле для Москвы речь идет и том, чтобы создать еще один инструмент цензуры для интернета", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"Уже несколько лет российское правительство пытается взять интернет под контроль. Звучит смешно, ведь интернет как всемирную систему вряд ли можно контролировать из Москвы", - отмечает журналистка. Охотнее всего Кремль имел бы собственный интернет, лучше поддающийся контролю, а пока он "рубит на куски ту свободу, которую дает российскому населению всемирная сеть".

В новом законе, продолжает Бигалке, понятие "фейковых новостей" сформулировано расплывчато. В итоге решение о том, что правильно, а что нет, будут принимать власти.

"Но что произойдет, если онлайн-журналисты будут ставить под сомнение государственную информацию? - задается вопросом издание. - В качестве примера можно взять пожар в торговом центре в сибирском Кемерово в прошлом году. Тогда сомневались в официальном количестве жертв и критиковали спасательные службы. Скоро будут блокировать страницы, подвергающие сомнению высказывания правительства? Как закон отделяет факты от мнений?".

То, что для правительства речь идет не о фактах, показывает второй закон о неуважении к власти. "Авторы обоих законов утверждают, что в Евросоюзе есть похожие правила. В Германии тоже запрещается оскорблять федерального президента. Но важный вопрос заключается в том, что в России в будущем будут считать оскорблением", - говорится в статье.

"Опыт прошлых лет не обещает ничего хорошего, - считает Бигалке. - Черный список запрещенных сайтов, видео и других материалов растет. Спецслужбы расширяют свои технические возможности для контроля. Новые законы угрожают тюремным сроком тем, кто выплескивает свое несогласие онлайн".

"Правительство боится, что протест против него может переместиться из сети на улицу. Новый закон против фейковых новостей запрещает всю не поддающуюся проверке информацию, которая может представлять опасность для общества, например, провоцировать общественные беспорядки", - указывает издание.

"Попытки правительства установить цензуру порой настолько неуклюжи, что наносят ущерб не только свободе мнений. Когда в 2018 году ведомство, ответственное за цензуру, попыталось заблокировать мессенджер Telegram, оно парализовало целые блоки IP-адресов. (...) Такой косвенный ущерб показывает, что для Кремля контроль важнее, чем, например, здоровая цифровая экономика - и, разумеется, важнее, чем разнообразие взглядов", - заключает Бигалке.