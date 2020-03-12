Стоит ли перестать ходить в тренажерный зал, чтобы предохранить себя от коронавируса?

"Тесное соседство с другими спортсменами, дыхание через рот во время упражнений, снаряжение общего пользования... А, может, лучше избегать походов в тренажерный зал, чтобы снизить риск заражения?" - задумывается Le Figaro.

"(...) Любое скопление людей создает благоприятные условия для распространения вируса, - комментирует доктор Стефан Гайе, специалист по инфекционным болезням и гигиенист в Университетской больнице Страсбурга. - Таким образом, тренажерный зал представляет собой опасность из-за вызванной им скученности людей и дыхания спортсменов через рот во время упражнений".

"(...) Если мы перестанем ходить в те места, где собирается несколько человек, то наша жизнь сильно усложнится, - подчеркивает Бруно Лина, профессор вирусологии в Университетской больнице Лиона и исследователь Международного центра исследований инфекционных заболеваний (CIRI). - Ничто не может оправдать запрет на их посещение".

"(...) Чтобы снизить риск заражения, необходимо принять реальные меры предосторожности, - говорится в статье. - С одной стороны, надо следовать инструкциям по гигиене (регулярно мыть руки с мылом и водой или водно-спиртовым раствором), "эти инструкции остаются чрезвычайно эффективными против заражения", - напоминает профессор вирусологии Бруно Лина. С точки зрения гигиены рук, доктор Стефан Гайе настаивает, прежде всего, на том, в какой момент мы их моем, а также на важности не прикасаться пальцами к лицу: "вирус проникает в организм через слизистые оболочки, глаза, ноздри, губы и рот".

"С другой стороны, можно сократить время, проведенное в спортзале, - пишет издание. "Продолжительность тесного соседства людей играет определенную роль при передаче инфекции, но мы не знаем, как ее уточнить. Следует помнить, что нельзя заболеть, если просто проходить мимо того, кто заражен, однако риск усиливается, если мы, например, проводим два с половиной часа рядом с больным человеком во время обеда", - указывает Бруно Лина. По его мнению, спортивные залы могли бы сократить продолжительность отдельных групповых занятий, где участники расположены "скученно", например, с 45 до 30 минут. "В тех тренажерных залах, где беговые дорожки находятся рядом друг с другом, также можно использовать их через одну", - добавляет исследователь.

"В идеале следует держаться от других спортсменов на расстоянии 1,5 метра. "Можно также выбрать время для похода в тренажерный зал, отдавая предпочтение внепиковым периодам и, конечно, не пожимать руки, не целоваться", - дополняет Стефан Гайе. Если сами тренажеры, по мнению врача, представляют собой небольшой риск, то для дезинфекции следует протирать гигиенической салфеткой клавиатуру беговой дорожки и те поверхности, к которым мы собираемся прикоснуться", - говорится в публикации.

"(...) Некоторые люди после тренировок не решаются садиться на скамейку в сауне или хамаме своего тренажерного зала, но их можно успокоить, эти места не представляют никакого риска: "риск воздушной передачи вируса уменьшается при высокой температуре. Чем теплее, тем влажнее становится воздух, а для передачи инфекции необходим холодный и сухой воздух", - объясняет Стефан Гайе.

"Итак, при нынешних обстоятельствах входить в тренажерный зал запрещено только больным, - отмечает издание. - Если у некоторых клиентов сохраняются страхи и опасения, то доктор Стефан Гайе рекомендует плавать в бассейне, который не представляет собой никакой опасности, так как "в воде вирус неактивен".