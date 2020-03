12 марта 2020 г. Паскалин Подевен | Le Figaro "Слезы радости": жертвы Харви Вайнштейна радуются приговору "Суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуальные домогательства. Объявленный в среду, 11 марта, приговор единодушно приветствовался его жертвами, его обвинительницами и всеми женщинами, мобилизовавшимися за период дела Вайнштейна", - пишет Le Figaro. "Отклики не заставили себя долго ждать. (...) Глория Оллред, адвокат нескольких жертв продюсера, стоя перед зданием суда, размахивала плакатом с перечнем наказаний, наложенных на Харви Вайнштейна, а также фразой: "Вот как выглядит справедливость". (англ. "This is what justice looks like"). Она также заявила: "Всем тем, кто все еще посягает на женщин, кто готов пойти на большой риск, нападая на них, думая, что им удастся выпутаться, следует понять, что такой расчет больше не сработает. И даже если вы выдающаяся личность, не ждите ничего, кроме беспристрастного правосудия". Тарале Вульф, одна из женщин, свидетельствовавших против продюсера, сказала, что она "восхищена" решением судьи Берка, который вынес приговор", - передает издание. "Тотчас высказалась и группа женщин, изобличавших действия продюсера, под названием "The Silence Breakers" (нарушительницы молчания), куда входят такие актрисы, как Эшли Джадд, Розанна Аркетт, Роуз Макгоуэн, - говорится в статье. - Группа выпустила пресс-релиз, в котором заявляется, что "наследием Харви Вайнштейна всегда будет тот факт, что он осужденный насильник. Он отправляется в тюрьму, но никакое тюремное заключение не искупит те жизни, которые он разбил, те карьеры, которые он погубил, или тот ущерб, который он нанес". "Для них борьба еще не окончена, - указывает Le Figaro. - Харви Вайнштейн должен снова предстать перед судом в Лос-Анджелесе по обвинениям в изнасиловании и домогательствах по отношению к двум женщинам в 2013 году: "Нью-йоркский процесс только что закончился, но "Нарушительницы молчания" продолжат свой крестовый поход за культурные изменения, за справедливость и за то, чтобы наши голоса были услышаны". "Розанна Аркетт также выложила пост в Twitter, где она осуждает комментарии Донны Ротунно. Адвокат Харви Вайнштейна назвала приговор "омерзительным" и "трусливым", добавив, что есть "убийцы, которые выйдут из суда быстрее, чем Харви Вайнштейн". "Умолкните, Донна Ротунно, - написала актриса в Twitter. - Единственный омерзительный и трусливый человек здесь - это вы. Он получил то, что заслужил, потому что он насильник". "(...) Актриса Мира Сорвино, одна из обвинительниц продюсера, тоже опубликовала сообщение: "Я буквально плакала, но это были слезы радости и благодарности по отношению к системе правосудия, которая сегодня действовала от имени жертв". Высказалась также Тина Чен, президент фонда Time's Up, созданного сразу после начала дела Вайнштейна для поддержки жертв сексуального насилия: "Травма, вызванная сексуальным насилием и домогательствами, длится всю жизнь. Мы можем лишь надеяться на то, что приговор немного успокоит всех женщин, переживших домогательства Харви Вайнштейна". Источник: Le Figaro