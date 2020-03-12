Владимир Путин или бесконечная власть

"Поправка к Конституции, которую приняла во вторник 10 марта Госдума, позволяет российскому президенту баллотироваться на два новых срока, в то время как изначально он должен был уйти в отставку в 2024 году", - пишет Le Monde.

"(...) Эта реформа еще должна быть одобрена Конституционным судом, а затем избирателями, которых 22 апреля призывают выразить свое мнение в ходе "всенародного голосования". Ни одна из этих процедур не является препятствием для Путина, который контролирует практически все рычаги власти и не допускает никакой реальной оппозиции. В случае реализации подобного соглашения, оно станет поистине историческим, поскольку позволит Владимиру Путину оставаться во главе России дольше, чем Иосиф Сталин, и уйти от дел в 83 года, когда он будет старше, чем Леонид Брежнев. Лишь немногие редкие лидеры, такие как Фидель Кастро (49 лет во главе Кубы) и Роберт Мугабе (37 лет во главе Зимбабве), могли бы похвастаться тем, что они добились большего", - отмечает редакция.

"(...) Европейцы принялись рассуждать о "модели Назарбаева". (...) Но когда стало ясно, что человеком, который казался Владимиру Путину наиболее способным для того, чтобы стать его преемником, являлся, в конечном счете, он сам, только российским наблюдателям удалось ухватить суть, которую не осмеливались предусматривать те, кто живет при демократии: Путину не может подойти какой-либо периферийный пост. Он находится в центре и там же в центре он должен остаться. С усиленной концентрацией полномочий", - говорится в статье.

"Новый этап путинской власти представляет собой два вызова. Первый вызов возникает для россиян. В защиту конституционной реформы Путин в качестве аргументов выдвигает стабильность и безопасность: по его словам, "Россия свой план по революциям выполнила". Однако противоположностью революции является застой - такое понятие употребляется применительно к пагубной брежневской эпохе. Во времена правления Путина российская экономика, основанная на коррупции, конформизме и нефтегазовых доходах, никогда не набирала силу; если он наконец решит использовать свои приличные резервы для инвестирования в интересах граждан, то лишь потому, что увидит, как падает его популярность. Если он захочет воплотить такие инвестиции в реальность, то сначала он должен реформировать эту закостенелую систему", - считает редакция.

"Другой вызов касается партнеров России. Все хотят улучшения отношений с Москвой. Путин же отвечает блокированием переговорного процесса по Украине, кибервойной, бомбежками больниц в Сирии, параличом Совбеза ООН, переписыванием истории XX века. Иностранные лидеры, включая президента Макрона, которые планировали направиться в Москву 9 мая на 75-ю годовщину победы 1945 года, сейчас должны осознавать, что они тоже послужат закреплению личной власти самодержца, который двумя неделями ранее будет коронован с помощью странного плебисцита", - резюмирует Le Monde.