12 марта 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times "Новый император": Россия готовится еще к 16 годам Путина "Один из наиболее влиятельных деловых магнатов России в среду заявил, что страна стала "квазимонархией" - признак того, как шаг президента Владимира Путина на этой неделе по расчистке пути к правлению до 2036 года изменил ландшафт российской политики. Не то чтобы магнат Константин Малофеев жаловался. Малофеев, финансист-националист, имеющий связи с Кремлем и собственный телеканал, десятилетиями агитировал за восстановление царского правления. В интервью The New York Times он сказал, что после череды событий этой недели он еще никогда не был ближе к своей цели", - пишет The New York Times. "Квазимонархия, которую мы сейчас по сути имеем, очень хорошая вещь", - сказал Малофеев в своем богато украшенном офисе на Садовом кольце Москвы. Указывая на Путина, он продолжил: "Если бы мы сейчас стали называть его императором, а не президентом, нам бы не пришлось сильно менять Конституцию". "На этой неделе в ходе жестко срежиссированной пьесы политического театра 67-летний Путин предоставил себе возможность править в течение двух дополнительных шестилетних сроков после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году. Теперь Кремлю предстоит более сложная часть: убедить россиян принять своего нового царя", - говорится в статье. "(...) Мощная пропагандистская машина Кремля вступила в действие. Возможность того, что Путин может править еще 16 лет, рефреном звучало повсюду, это то, что нужно россиянам для их безопасности. Хотя от Путина ожидали, что он будет искать способ удержать власть, некоторые россияне ожидали 2024 года как возможного момента политического обновления. Сообщения в прокремлевских новостных СМИ в среду указывали на то, что Путин выбрал демократический путь к сохранению стабильности в России, сохраняя власть. Путин подчеркнул, что поправка, позволяющая ему снова участвовать в выборах, должна быть одобрена Конституционным судом и всенародным голосованием", которое намечено на 22 апреля. "(...) Тем не менее, Путин, возможно, по-прежнему уязвим из-за разрушающейся экономики и давно закипающего общественного гнева по поводу экономического неравенства и коррупции чиновников. (...) Но Владимир Милов, советник оппозиционного лидера Алексея Навального, сказал, что не ожидает, что команда Навального развернет активную кампанию в той или иной форме перед голосованием. Правила, по которым будет проводиться голосование, затрудняют наблюдение за ним, и результаты будет легко сфальсифицировать, сказал Милов. А поскольку вновь обретенная Путиным возможность избираться снова через 4 года не означает каких-либо изменений в краткосрочной перспективе, Милов не видит, что конституционные поправки могут стать катализатором крупных митингов", - говорится в статье. "Все, что происходит сейчас, будет во многом способствовать дискредитации имиджа руководства и сокращению его легитимности в целом, - сказал Милов. - Но потенциал этих событий для мобилизации протестов низок". "Никита Неведимов, 31-летний москвич, работающий в сфере маркетинга, сказал, что он не одобряет решение разрешить Путину снова баллотироваться и что он в целом недоволен политической ситуацией в стране. Но он сказал, что не планирует участвовать во всеобщем голосовании или в каких-либо акциях протеста". "Вероятно, здесь не так много паники, потому что многие люди понимают, что президент не имеет супер-большого влияния на вашу частную, личную жизнь, - сказал Неведимов. - В целом все к этому шло. Большого сюрприза не было". "Но для магната Малофеева это была важная неделя. Он является одним из самых известных консерваторов в российской элите, связанной с Кремлем, и помогает усилить поддержку Путина в российском правом лагере. Он находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза на фоне обвинений в том, что он финансировал пророссийских сепаратистов на востоке Украины (Малофеев эти обвинения отрицает). "Это еще не конец, - говорит Малофеев. - Введение конституционной монархии в обозримом будущем - например, после правления Путина в 2036 году - стало реалистичным". В написании статьи приняли участие София Кишковски, Иван Нечепуренко и Олег Мацнев. Источник: The New York Times