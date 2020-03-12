Коронавирус: Россия реагирует неохотно

"В России по-прежнему официально насчитывается лишь несколько заболевших коронавирусом. Властям тяжело дается реализация жестких мер и они подают двусмысленные сигналы. Это открывает дорогу произволу", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Российской оппозиции и другим критически настроенным умам в стране сложно поверить в случайность. Вечером того дня, когда российский парламент своим согласием открыл президенту Владимиру Путин дорогу к пребыванию у власти после 2024 года, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения собраний численностью больше 5 тыс. человек, предварительно до 10 апреля. Причиной этого стал коронавирус, который вызывает беспокойство и в России. Но политические противники Путина видят в этом желанную для государственной власти возможность воспрепятствовать выражению недовольства по поводу считающихся бесцеремонными поправок к конституции и в целом мероприятиям, направленным против изменения конституции, окончательно одобренного обеими палатами парламента".

"Низкое доверие к государству - и зачастую друг к другу в межчеловеческих отношениях - не новое явление в России, - отмечает журналист Маркус Акерет. - Последние дни продемонстрировали целый ряд примеров, в которых граждане видят подтверждение этому. Одним из них является предположение о том, что беспокойство по поводу распространения вируса используется во внутриполитических целях, другой пример - игра с курсом рубля. После начала мирового кризиса в связи с коронавирусом многие россияне не верят государственным заявлениям", - указывает издание.

"То, что лишь два первых случая заражения связаны с Китаем, с самого начала вызывало подозрения: с Народной республикой Россию соединяет очень длинная граница на востоке, к тому же страны поддерживают активное сотрудничество, которое сильно расширилось за последние шесть лет. (...) То, что Россия с самого начала приняла достаточно жесткие меры, закрыла границы, сильно ограничила перелеты и ввела фактический запрет на въезд для китайцев (а также для корейцев и иранцев), не вызвало большой радости в Пекине".

"В то же время в отношении принятых мер наблюдается очень много неясности. Они выполняются несистематично. Это открывает дорогу произволу со стороны Роспотребнадзора и полиции. Власти указывают, что, благодаря камерам с технологией распознавания лиц, установленным во многих районах Москвы, они следят за соблюдением режима "самоизоляции" и карантина. Таким образом, например, уличили и наложили штраф на находившегося на карантине мужчину, который вышел из дома, чтобы выбросить мусор в контейнер рядом с подъездом".

"Еще более неутешительны сообщения тех, кого из-за подозрения на коронавирус отправили в больницу. Казалось, российской государственной системе здравоохранения (...) было не по силам надлежащее лечение первых заболевших. Поэтому беспокойство по поводу размещения в одной из таких больниц сильнее беспокойства по поводу самого коронавируса", - отмечает издание.

"В то же время политики из сферы здравоохранения преуменьшают значимость эпидемии и делают вид, будто худшее уже позади, ведь болезнь пришла извне. На улицах и в торговых центрах по-прежнему много людей, большинство мероприятий проводятся, едва ли кого можно увидеть в маске - в том числе потому, что они, как и средства дезинфекции, повсюду раскуплены. Ситуация может быстро измениться, но Москва, кажется, непостижимо далека от опасности. Происходящее абсолютно невыгодно государственному руководству и по политическим причинам. Путин надеялся на экономический подъем, 22 апреля народ призван на голосование о поправках к конституции, а 9 мая должно состояться масштабное празднование 75-летия победы во Второй мировой войне", - пишет Neue Zürcher Zeitung.