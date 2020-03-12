Как богачи справляются с кризисом

"Частные самолеты, яхты, собственные отделения неотложной помощи: на фоне распространения коронавируса некоторые состоятельные люди прибегают к средствам, немыслимым для большинства граждан", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Без малого 120 тыс. человек заразились в мире новым видом коронавируса; от последствий инфекции погибло более 4,2 тыс. людей. Таковы актуальные данные исследовательского центра Coronavirus Resource Center при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. (...) По данным ВОЗ, коронавирус поразил уже более 100 стран", - говорится в статье.

"Распространяясь по земному шару, вирус не проводит различие между социальными слоями, однако в борьбе с эпидемией не все равны", - отмечает журналист Александр Сарович.

"Мало где, кроме аэропортов, люди со всего мира толпятся в таком ограниченном пространстве. В самолетах они, как правило, сидят вплотную друг к другу. К возможности избежать этого в последние недели люди, очевидно, прибегают все чаще - используя частные самолеты".

"Спрос на частные самолеты вырос, сказал в интервью с новостным агентством Bloomberg Ричард Льюис из Insignia Group. Это, по его словам, касается прежде всего дальних перелетов. Компания организовывает путешествия для состоятельных клиентов. Их мотивы, по словам Льюиса, таковы: "Они не хотят делить пассажирский салон с другими людьми".

"Полет туда и обратно по маршруту Нью-Йорк-Лондон на частном самолете Gulfstream IV на 12 человек стоит около 140 тыс. долларов. При полной загрузке это без малого 11,7 тыс. долларов на человека", - отмечает издание.

СМИ сообщают также об "эвакуационных полетах" из регионов, особенно сильно пострадавших от коронавируса. Крупные компании и богатые семьи бронируют для этого частные самолеты. Так, семья из Гонконга, опасаясь вируса, улетела таким образом на Бали, а одна голливудская студия запросила перелет на 50 человек из Токио в Лос-Анджелес.

Сначала подобные запросы на эвакуацию сосредоточивались преимущественно в Юго-Восточной Азии, однако все больше людей планируют частные перелеты и в других регионах мира, чтобы избежать толп людей в самолетах и терминалах аэропортов. Растет спрос и на уединение в яхтах, говорится в статье.

"Также и в сфере медицинского обеспечения есть VIP-зона. Нью-йоркская компания Sollis Health предлагает своим клиентам медицинский "консьерж-сервис". По данным The New York Times, участие семьи в такой программе стоит около 8 тыс. долларов в год. Взамен компания предоставляет доступ к "VIP-отделениям неотложной помощи" в трех наиболее дорогих районах города. (...)После того, как страх перед коронавирусом дошел до США, спрос на эту услугу резко вырос, цитирует газета Бена Штейна, медицинского руководителя Sollis Health".

Возможный дефицит защитных масок повышает спрос и на дизайнерские маски. "Актриса и инфлюенсер Гвинет Пэлтроу в феврале опубликовала в Instagram фотографию: отправляясь на Неделю моды в Париже, она надела черную защитную маску фирмы Airinium".

"Ее распродали как минимум до апреля - несмотря на наценку от 69 до 99 долларов и однозначные призывы экспертов прекратить покупку масок. (...) Они не защитят общественность от заражения коронавирусом, но в них остро нуждаются врачи и медсестры", - пишет Der Spiegel.