Пиво будущего будет экологически чистым

"Не только самолеты и угольные электростанции, но и пивоварни выбрасывают в атмосферу внушительное количество углекислого газа. Ученые разработали метод, с помощью которого в будущем можно будет избежать загрязнения окружающей среды при изготовлении пива", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Углекислый газ выделяется при алкогольном брожении. Так, среднее пивоваренное предприятие, выпускающее в год 200 тыс. гектолитров пива, ежегодно выбрасывает в атмосферу около 200 тыс. тонн углекислого газа, отмечает издание.

"Сегодня пивоваренные компании даже вынуждены покупать углекислый газ, так как он необходим им для целого ряда процессов - не только для газирования напитков, но среди прочего и для очистки бутылок. В этой связи кажется абсурдным, что, с одной стороны, пивоварни выбрасывают в атмосферу образовавшийся СО2 и, с другой стороны, закупают углекислый газ в баллонах".

"Технически вполне возможно восстанавливать и использовать образовавшийся при производстве пива углекислый газ. (...) Для мелких и средних пивоваренных предприятий эта технология раньше была слишком дорогой и нерентабельной. В имеющемся сегодня оборудовании используются дорогие системы очистки, в несколько этапов осуществляющие осушку и сжижение углекислого газа. Поэтому ученые из Байройтского университета изобрели новый способ вторичного использования СО2 в пивоварнях, который будет доступен для малых и средних предприятий", - передает издание.

В настоящий момент система проходит испытания. По словам руководителя проекта Бернда Роземанна, расходы на повторное использование СО2 с помощью нового метода на 30% ниже стоимости покупки углекислого газа. "Впрочем, пока данный метод недостаточно эффективен, чтобы полностью отказаться от покупки СО2. Однако будут проводиться дальнейшие исследования и оптимизация процесса. "Наша цель состоит в том, чтобы уменьшить выбросы СО2 при производстве пива на 80%", - говорит Роземанн".