"Эйфория бегуна" все-таки существует, утверждают ученые

"Эйфория бегуна - ощущение эйфории и снижение тревожности - которая возникает после занятий спортом, вызывается не напрямую эндорфинами, утверждается в новом исследовании Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф. Это состояние вызывается эндоканнабиноидами, молекулами, которые естественным образом вырабатываются в организме и действуют аналогично каннабису. Исследователи обнаружили это, измеряя различные химические соединения, когда участники ходили и бегали на беговой дорожке", - сообщает Daily Mail.

"Даже когда участникам блокировали опиоидные рецепторы, что означало, что эндорфины не могут оказывать влияние на их мозг, они все равно испытывали ту же эйфорию бегуна", - говорится в статье.

(...) Спорт часто называют отличным сопособом улучшить самочувствие и снять стресс. Эйфорию бегуна часто описывают как чувство крайней радости или восторга в сочетании со снижением беспокойства и пониженной чувствительностью к боли. Иными словами, если в процессе тренировки вы растянули мышцу, то благодаря эйфории бегуна вы можете боль и не почувствовать, говорится в статье.

В предыдущих исследованиях это состояние связывали с эндорфинами, вырабатывающихся в организме молекул, которые ведут себя аналогично оксиконтину или морфину, пишет Daily Mail. Однако в последние годы ученые обнаружили, что также в организме важную роль играет другой тип вырабатываемых молекул - эндоканнабиноиды или ЭКБ. (...) Они могут вызывать эйфорию и снижать тревожность, но также регулируют работу тела и другими способами, над пониманием которых ученые все еще работают, сообщается в публикации.

"Новое исследование ученых из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф и Медицинского центра Университета Йоханнеса Гутенберга, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology в прошлом месяце, делает большой шаг в понимании того, как работают эти химические вещества. Новое исследование является продолжением предыдущих исследований, проведенных немецкими учеными на мышах. (...) Исследователи отмечают, что ЭКБ могут легко переходить из кровотока в мозг из-за своей молекулярной структуры, что помогает им влиять на мозг во время физических упражнений. Эндорфины, с другой стороны, имеют другую структуру и не могут так легко преодолевать этот барьер", - пишет газета.

"Для нового исследования ученые набрали 63 человека, которые регулярно бегают или выполняют другие упражнения на выносливость. Половине этих участников давали препарат, блокирующий опиоидные рецепторы, а это означает, что эндорфины не смогли бы повлиять на их мозг во время тренировок. Нейрохимическая активность каждого человека в исследовании замерялась дважды: один раз во время бега и один раз во время ходьбы. Все тесты проводились на беговой дорожке, чтобы исследователи могли гарантировать, что все тренируются в одинаковом темпе", - передает газета.

"Исследователи измерили химический состав крови каждого бегуна до и после тренировки. Они также попросили участников записать, как они себя чувствуют, используя стандартные шкалы для оценки уровня тревожности. (...) После бега у участников отмечалась повышенная эйфория и снижение тревожности - стандартные показатели для бега. Не было существенной разницы между группой, принимавшей блокаторы опиоидов, и группой плацебо, что означает, что эндорфины не оказывали никакого влияния. Зато исследователи зафиксировали более высокие уровни ЭКБ. Как и в случае с мышами из их предыдущего исследования, бегуны естественным образом испытывали эйфорию во время тренировок", - указывает издание. (...)