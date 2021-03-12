Америка на пороге нового подъема?

"При Трампе мир, не веря и полный сочувствия, смотрел на Америку. Теперь же принятый президентом Байденом пакет мер поддержки экономики вызывает прекрасные мечты о подъеме. Может быть, американский рост даже превзойдет китайский?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"От одних только цифр захватывает дух: объем пакета мер поддержки экономики, который был одобрен обеими палатами Конгресса и приобрел законную силу с подписью президента Джо Байдена, составляет 1,9 трлн долларов. Таким образом, общий объем средств, расходуемых и потраченных Соединенными Штатами на борьбу с экономическими и финансовыми последствиями пандемии коронавируса, увеличился до невероятных почти 5,5 трлн долларов", - отмечает журналист Клаус-Дитер Франкенбергер.

"Насколько сильна эта "огневая мощь", показывает сравнение с пакетом мер, инициированных президентом Бараком Обамой в ходе банковского кризиса: он составлял менее 1 трлн долларов".

"По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, рост экономики США составит в этом году 6,5%; ожидается, что пакет мер также будет способствовать росту мировой экономики не менее чем на 1%. (...) Более 60% американцев одобряют его принятие. В этом проявляется наблюдаемая с некоторых пор в широких слоях населения "социальная демократизация" отношения к социальному государству. Получается, Америка и ее экономика встали на путь позитивного и, что не менее важно, быстрого пути из кризиса?", - говорится в статье.

"Если учесть темп вакцинации, то на этот вопрос можно ответить утвердительно. Ежедневно в Америке вакцинируют от 2 до 3 млн людей. (...) Чем больше людей вакцинируются и получают иммунитет к вирусу, тем быстрее полным ходом начинает развиваться экономика; и, как уже было сказано, не только американская. Все это отражается в хорошем рейтинге президента: его политику во времена пандемии одобряют около 70% американцев".

При этом лишь несколько месяцев назад мир с сочувствием наблюдал за тем, что происходило в Америке, пишет издание. "Число заражений и смертей потрясали. Экономика была подорвана, безработица резко выросла. (...)Президент Трамп спорил со штатами о правильном пути выхода из кризиса. (...) Спор о правильной стратегии отражал общий политический конфликт в стране и даже стал испытанием патриотизма людей. Теперь все это, кажется, блекнет".

"Говорят, некоторые банки считают возможным даже рост экономики на более чем 7%. При этом и рост на 6,5% был бы беспрецедентным с 1984 года; он мог бы даже превзойти вызывающий восхищение рост китайской экономики".

"В 1984 году Рональд Рейган назвал свою кампанию по переизбранию "Утро в Америке". (...) Сейчас США видят первые лучи света, - пишет Frankfurter Allgemeine. - Конечно, после произошедшего 6 января и ввиду раздробленности населения и партий сложно безмятежно затянуть песню об утренней заре. Но не следует поспешно списывать со счетов силы роста страны. И демократ Байден сделал большой шаг, чтобы "лучшим образом восстановить Америку".