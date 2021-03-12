После десяти лет войны Башар Асад все еще правит разрушенной Сирией

"15 марта 2011 года сирийцы сломали стену молчания и устроили демонстрацию в Дамаске против власти Башара Асада. Сегодня нередко обреченные на изгнание оппозиционеры испытывают горечь. Их единственный оплот удерживают радикальные исламисты. Страна в руинах. Население измучено санкциями", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"(...) Десять лет надежд, затем разочарований. Десять лет невероятного насилия, кровавых репрессий, смертельных терактов, часто совершаемых ИГИЛ*, худшей террористической организацией за последние 30 лет. И в конце этого кровавого десятилетия, унесшего жизни более 300 тыс. человек, в то время как еще 11 млн человек являются беженцами или перемещенными лицами, революционеры побеждены и преисполнены горечи. Башар Асад победил. Но это пиррова победа во главе разрушенной страны, в которой ему приходится разделить свою власть со своими иранскими и русскими спасителями", - говорится в статье.

"Между тем, первые демонстрации носили мирный характер. Протестующие требовали "свободы и достоинства". Но власть тут же возмутилась. Принадлежащая меньшинству алавитов власть начала игру на выживание и готова была "сжечь страну", как предупреждал The Wall Street Journal летом 2011 года Рами Махлуф, двоюродный брат Башара, находящийся под домашним арестом в Дамаске", - напоминает автор статьи.

"(...) Как говорит тогдашний житель Дамаска Ахмад, с конца 2012 года "мои чувства поменялись, я увидел, как исламисты распространились по всей Сирии и похитили революцию. Я всегда был против режима и сегодня не передумал. Но революция изменилась. Ею больше не управляли гражданские лица или интеллектуалы. Я видел это, когда возвращался в Алеппо, вооруженные повстанцы были не такими людьми, как я".

"(...) В 2013 году повстанцы, которые двумя годами ранее были убеждены, что по образу и подобию Ливии их станет защищать Запад, создав свободную от полетов зону в их оплоте на севере Сирии, почувствовали себя брошенными. Они были ошеломлены. Тем более, что из опасений потерять Сирию, через которую иранское оружие транзитом поступало в Ливан, "Хезболла" и Тегеран вступили в войну на стороне Асада. Затем в 2015 году настал черед России. Конфликт сделался международным. Местные игроки утратили свое влияние в пользу тех, кто отныне стал задавать тон: Москва через свои военно-воздушные силы, Тегеран через своих иракских, афганских или ливанских ополченцев и Турцию", - указывает Мальбрюно.

"(...) В борьбе против разделенной и подорванной личными амбициями оппозиции верный своему изначальному клятвенному обещанию Асад, который из офтальмолога превратился в "военачальника", стремился вернуть себе "всю страну". Но он уже не один стоял у руля. Теперь мандат на Сирию принадлежал Москве. Это наглядно показал единственный визит Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года. Фактическим унижением для Асада стало то, что его вызвали в аэропорт на встречу со своим союзником, который не пожелал посетить президентский дворец", - отмечает журналист.

"Сирия оказалась разделенной на зоны влияния, находящиеся в руках иностранных держав. Турция в провинции Идлиб на северо-западе, Россия и Иран через своих посредников на двух третях страны, а на северо-востоке Соединенные Штаты на стороне курдов. Последние не разрывали связей с Асадом и были доблестными союзниками в войне, которую с 2015 года Запад вел против ИГИЛ*, последнего разнородного скопления джихадистов, появившихся несколькими годами ранее в соседнем Ираке на развалинах "Аль-Каиды"*. Излюбленный постулат министра иностранных дел Лорана Фабиуса "ни Асад, ни ИГИЛ*", тогда разрушился. Под угрозой терактов, спонсируемых из Сирии, Франция вынуждена была установить иерархию своих приоритетов", - комментирует Мальбрюно.

"Мы все проиграли, - сказал недавно Le Figaro бывший лидер сирийской оппозиции Мишель Кило, беженец из Парижа. - Ни мы, ни режим не понимали, что оппозиция, в которой мы участвуем, исчезнет вместе с вмешательством великих держав. С тех пор война продолжается, но уже безо всякой причины, ни мы, ни режим не можем решить, чего мы хотим. За нас решает Турция; за режим - Иран и Россия". После десяти лет боев Асад, обвиненный в военных преступлениях и преступлениях против человечности, все еще не сумел вернуть себе всю территорию. Он не контролирует 80% пограничных постов, напоминает географ Фабрис Баланш. В прошлом году в Идлибе сохранялось хрупкое статус-кво. Но надолго ли?"

"Завоевать мир будет даже труднее, чем выиграть войну. Санкции США душат экономику. Сирийцы вынуждены часами стоять в очереди, чтобы купить хлеб. Бензина почти нигде не найти, хотя под российским эскортом в Средиземном море иранские корабли все еще перевозят нефть. "Такая ситуация не может продолжаться долго", - с горечью отмечает один сторонник режима в Дамаске. "Если бы не вирус, то многие сирийцы, даже сторонники режима, сбежали бы, они больше не могут этого выносить", - добавляет он. "Мы все должны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение: русские, американцы, иранцы, турки, страны Персидского залива и даже Израиль", - сказал он.

"За три месяца до президентских выборов в Сирии нет напряженного ожидания, "русские отказались от поиска замены Асаду, - отмечает Фабрис Баланш. - Они знают, что Сирию нельзя реформировать с помощью Асада, но без него воцарится хаос". "Лучшее из наихудших решений сегодня - это затяжной тупик", - считает исследователь Дарин Халифа из Международной кризисной группы.

"В конце концов в 2017 году Ахмад покинул Сирию. Как и многие другие, он не хотел, чтобы его призвали в армию, - пишет Le Figaro. "Почти все мои друзья уехали, - говорит он, - нам больше не находилось места ни возле режима, ни возле оппозиции, которая нас больше не устраивала". Значит, восстание оказалось напрасным? "Мы, конечно, мало что выиграли, но восстание не было напрасным, я не жалею об этом", - утверждает он. - Это было неизбежно, такая ситуация не могла больше продолжаться. Но да, мир бросил нас, и даже сегодня мы не видим никаких международных усилий по оказанию помощи сирийцам. Март 2021 года - не самый счастливый месяц. Мы думаем обо всем, что мы потеряли как на личном, так и на национальном уровне".

* Эта террористическая организация запрещена в РФ