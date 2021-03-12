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12 марта 2021 г.
12 марта 2021 г.

Анна-Лора Миньон | Le Figaro

Сандалии немцев, грубость русских? Откуда берется (плохая) репутация туристов

"По поводу каждой национальности имеется свой набор стереотипов... Более или менее оправданных. Обзор самых известных из них на страницах Le Figaro делает Лоран Тиссо, историк, специализирующийся в области туризма, и почетный профессор Университета Невшателя в Швейцарии".

"Немцы всегда путешествуют в сандалиях, надетых на носки"

"Внешний вид немецкого туриста часто можно в упрощенном виде охарактеризовать одной деталью: носки с открытой обувью. Подобное отсутствие вкуса восходит к созданию в 1774 году бренда Birkenstock, выпускающего почти ортопедическую обувь, разработанную для максимального удобства. Спустя столетие ее приняли на вооружение все немцы, как с носками, так и без них. Когда в конце 1930-х годов путешествия стали более демократичными, немецкие туристы с гордостью продемонстрировали миру свою обувку, - отмечает издание. "Сегодня этот стереотип нацелен уже на все страны Северной Европы, от Скандинавского полуострова до Дании и Нидерландов", - объясняет историк Лоран Тиссо.

"Французы плохо пахнут"

"(...) Такой репутацией мы обязаны Людовику XIV и его двору. По этой причине Версальский дворец, как это ни парадоксально, был наименее чистым местом в королевстве. Туалеты были очень упрощенными, а купания довольно редкими. "В то время боялись, что болезни передаются через воду, - говорит Лоран Тиссо. - И наоборот думали, что грязь защищает". Поэтому, вместо того чтобы мыться, дворяне и король опрыскивали себя духами...", - говорится в статье.

(...)

"Итальянцы - соблазнители"

"Это факт: у наших трансальпийских соседей репутация истинных обольстителей, с тенденцией в сторону мачо. "Вопрос культуры!" - утверждает профессор. "Итальянский мужчина - существо социальное. И очень часто в обществе его оценивают по его контактам с другими людьми и по его привлекательности для противоположного пола", - объясняет Лоран Тиссо. Чем большим успехом он пользуется у женщин, тем выше его кредит доверия среди окружающих", - говорится далее. (...)

"Англичане слишком много пьют"

"(...) По данным нескольких научных исследований, проведенных в последние годы, англичане являются одними из самых заядлых потребителей алкоголя в мире, - пишет Le Figaro. (...) - Отчасти так происходит потому, что такое заведение, как паб, существует уже две тысячи лет. Среди других объяснений историк выделяет погоду. "Алкоголь позволяет позабыть о пасмурной погоде и холоде", - говорит он. - Это причина, по которой подобный стереотип касается и бретонцев".

"Американцы необразованные"

"По поводу Соединенных Штатов самым сложным стереотипом является их так называемая необразованность и некультурность. Американцы якобы зашли так далеко, что стали думать о Лондоне как о... столице Испании. "Этому есть несколько объяснений, - описывает эксперт. - Прежде всего, мы датируем начало истории Соединенных Штатов с 1492 года, когда произошло открытие континента Христофором Колумбом. Это очень молодая страна по сравнению, например, с Великобританией или Францией. Фактически, история Америки началось с первых миграций народов из Азии в доисторические времена, и эти народы до прибытия туда "Старого Света" жили изолированно от него".

"Вторая причина такой репутации за рубежом - размер страны. (...) Неудивительно, что вам потребуется немного больше времени, чтобы заинтересоваться географией всего мира, когда вы живете в стране такого размера. И последняя, но не менее важная причина: со времен холодной войны и до десяти лет назад Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой в мире. Такое звание укрепило их патриотическое чувство. Иногда за счет интереса американцев к другим странам", - говорится в статье. (...)

"Китайцы ничего не смыслят в хороших манерах"

"(...) Вопрос культуры", - также отмечает исследователь. "Китай был очень долго ориентирован на внутренний рынок. Прошло чуть более двадцати лет с тех пор, как страна открылась, и ее жители начали путешествовать. Поэтому они не всегда знают нормы поведения в тех странах, в которые они едут". Кроме того, большинство из них мало или совсем не говорят по-английски, что может еще больше затруднить их интеграцию. Тем не менее, эта тема хорошо известна китайскому руководству и вызывает его обеспокоенность. Несколько раз за последние годы правительство даже запускало рекламные кампании, призывая туристов быть более вежливыми при поездках за границу", - отмечается в публикации.

"Русские грубые"

"Довольно бесславный портрет. "Шумные, грубые, асоциальные и невоспитанные" - вот те определения, которые чаще всего встречаются в отношении российских клиентов, по данным исследования 2013 года, опубликованного сайтом Zoomer, который проводит учет отзывов путешественников. "У этого стереотипа есть историческое объяснение", - считает специалист по туризму. "Как и Китай, Россия очень долго была ориентирована на внутренний рынок. Только после падения Берлинской стены русские начали путешествовать по Европе и в целом по Западу. Отсюда их несколько "реваншистский "дух, желание наверстать упущенное, чрезмерное потребление и высокомерие. Вот почему сегодня российские олигархи часто воспринимаются иностранцами как бизнесмены, стремящиеся произвести впечатление экстравагантными пальто с мехом и безумно дорогими часами. Как правило, в обычном общении они не имеют привычки "притворяться". Когда они недовольны, они дают об этом знать". Рискуя несколько обидеть профессионалов, которые их принимают...", - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro


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