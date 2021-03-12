Беспрецедентный бум рождения близнецов во всем мире

"(...) В мире никогда не рождалось так много близнецов: ежегодно в мире рождается более 1,6 млн пар близнецов, или "почти каждый 40 младенец", согласно исследованию, опубликованному в специализированном журнале Human Reproduction. Как указывает Жиль Пизон, профессор Национального музея естественной истории и исследователь Национального института демографических исследований (INED), всего за три десятилетия с 1980-х годов глобальный уровень рождения близнецов увеличился на треть, с 9,1 до 12 на 1000 родов" - пишет Le Figaro.

"Бум близнецов вызывает беспокойство, потому что они чаще имеют недостаточный вес, рождаются недоношенными, с ними связано большее количество осложнений во время родов и более высокая смертность, не говоря уже о том, что родителям трудно одновременно заботиться о двух младенцах", - говорится в статье.

"Увеличение числа близнецов во всем мире связано исключительно с беспрецедентным ростом числа беременностей так называемыми "разнояйцовыми близнецами" (от оплодотворения двух разных яйцеклеток), который варьируется от континента к континенту и от периода к периоду. Однояйцовые близнецы, известные как монозиготные, рождаются повсюду в одних и тех же пропорциях, с "постоянным показателем - четыре рождения однояйцовых близнецов на тысячу родов, не меняющимся ни в зависимости от возраста женщины, ни от региона к региону", - отмечает профессор Пизон.

"Вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), начавшаяся в богатых странах в 1970-х годах, способствовала увеличению числа многоплодных, а также более поздних беременностей. Уровень в крови гормона ФСГ, участвующего в созревании яйцеклетки и овуляции, увеличивается с возрастом и объясняет, почему вероятность беременности двойней увеличивается до максимума в 37 лет", - сообщается далее.

"(...) Возможно, мы достигли пика с точки зрения показателя рождения близнецов, особенно в богатых странах, где ВРТ распространилась больше всего", - указывают авторы исследования.

"В своем исследовании Жиль Пизон, Кристиан Монден из Оксфордского университета и Йерун Смитс из Университета Радбауд в Нидерландах использовали все доступные данные для оценки количества рождений близнецов в разных странах мира и описания изменений, произошедших за три десятилетия, сравнивая периоды 1980-1985 и 2010-2015 гг. Из 3,2 млн близнецов, рожденных ежегодно, 1,3 млн рождаются в Африке (650 тыс. пар) и столько же в Азии. Остальные, около 600 тыс. детей - на других континентах", - отмечает издание.

"(...) Уровень рождения близнецов в Европе и Северной Америке 30 лет назад был почти вдвое меньше, чем в Африке, но с тех пор значительно увеличился (достигнув соответственно 14,4 и 16,9 родов двойни на 1000,) и почти сравнялся с показателем в Африке, который практически не изменился (17,1 ). Таким образом, распространение ВРТ и материнство в более старшем возрасте привело к "движению конвергенции" в сторону высоких показателей в Африке", - резюмирует Le Figaro.