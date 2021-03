12 марта 2021 г. Петьюла Дворак | The Washington Post Люди, которым нравится носить маску. И не только для защиты от Covid-19 "С начала пандемии прошел год, и многое в нашей жизни изменилось. Мы вспоминаем об этом всякий раз, когда мы выходим на улицу (если мы выходим на улицу). Маски пополнили традиционное трио вещей, без которых нельзя выходить из дома - ключи, кошелек, телефон - и, похоже, останутся с нами надолго. Есть люди, которые их ненавидят, не могут дышать в них или считают, они они являются признаком политического притеснения. Но есть и такие, для кого широко распространенное использование масок сделало прошедший год годом освобождения", - пишет обозреватель Петьюла Дворак на страницах The Washington Post. "При надетой маске можно петь в продуктовом магазине, разговаривать с самим собой на прогулке, гримасничать в тренажерном зале, оставлять шпинат в зубах и запах кофе изо рта, можно забыть о помаде - и никто ничего не узнает. А какая экономия на освежающих леденцах и косметике за минувший год!" - продолжает она. "Пользователи соцсетей пишут небольшие оды жизни в маске: "Я люблю носить маску. Я хочу носить ее вечно. Это очень помогло успокоить мою социальную тревожность". Или вот: "Ношение маски действительно позволяет мне оставаться уродиной и спать спокойно. Мне нравится, когда она на мне". "Одна дама-библиотекарь, которую очень любят местные детишки на Западном побережье, рассказала, что ей нравится иметь возможность ходить по делам, не будучи узнанной ее маленькими фанатами (...)". "Не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться к тому, чтобы не носить маску, - признается Донна Бауэр, пользователь Twitter из Орландо, которой "40 с хвостиком" (...). "Мне нравится не простужаться, не делать макияж и оставаться незамеченной, - говорит Бауэр. - Так что даже после вакцинации и при наличии коллективного иммунитета я все равно буду прятаться за маской". (...) Также есть также люди, на которых другие пялились всю жизнь из-за физических отличий на их лице, и которые теперь испытывают облегчение, избегая этих "первых впечатлений". "Ношение маски означает, что люди не могут видеть тик у меня на лице, и мне это нравится", - замечает 19-летняя Пьетра Перейра, студентка из Сан-Диего. - Я всегда с детства жевала свой язык. Еще у меня много прыщей на лице, и маска их скрывает. Угри настолько плохи, что случайные люди, с которыми я встречаюсь ежедневно, чувствуют себя обязанными указать мне на это и дать мне совет, как будто я не обращалась к множеству дерматологов". Я чувствую себя гораздо менее застенчивой на публике, когда я в маске", - говорит она. "Ариэль Хенли обнаружила, что ее жизнь, в течение которой она выделялась своим асимметричным лицом и тем, что она описывает как "искривленные, широко посаженные глаза" из-за черепно-лицевого заболевания, изменилась, когда ношение масок стало стандартом во время пандемии: "Прикрывая свое лицо, я изменила отношение ко мне на публике. Во время недавнего визита на почту я стояла в очереди за незнакомцами, у всех на лицах тоже были тканевые маски, и на этот раз самой заметной чертой моей внешности были не мои деформированные глаза, а яркая цветная маска (...). Я была благодарна за ощущение анонимности и возможность слиться с толпой в маске". "66-летняя Конни Баллок нашла такое же утешение в возможности закрывать половину лица, и при этом на нее никто не смотрит. "Я начала носить маску, как только доктор Фаучи посоветовал стране делать это", - рассказала Баллок из Мэттитака, штат Нью-Йорк. У нее рак груди 4 стадии, и лекарство от тошноты, которое она принимает при прохождении химиотерапии, привело к еще одному заболеванию, влияющему на нервную систему - поздней дискинезии. "У меня это проявляется как постоянное искривление рта и закручивание языка, - говорит она. - Мне было до ужаса страшно выходить на публику". И это печально, потому что у Баллок красивая широкая улыбка и блестящие глаза. Ношение маски помогло ей снова почувствовать себя комфортно среди других людей и дало ей "большое утешение". И люди по-прежнему могут видеть ее ослепительную улыбку - у нее в глазах", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post