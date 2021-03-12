Бесконечный раздор из-за российского экспорта

"Будь то природный газ, ракеты или вакцина от коронавируса: российский экспорт постоянно вызывает споры", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Россия предлагает свою вакцину "Спутник V" повсюду в Европе. Европейское ведомство EMA пока еще занимается ее проверкой, однако уже сейчас ясно: у "Спутника V" есть значительные политические побочные эффекты. Например, в Словакии из-за того, что премьер-министр закупил "Спутник V" против воли своих партнеров по коалиции, на грани развала стоит правительство, сформированное лишь год назад. Однако спорят не только в Словакии. Дискуссия вокруг российской вакцины - лишь один спор в ряду конфликтов вокруг российского экспорта. (...) Европейцы и американцы бесконечно ссорятся по поводу того, кто, что, зачем и для чего купил у русских", - говорится в статье.

"(...)"Те, кто ведут торговлю друг с другом, не стреляют друг в друга", - говорил Гельмут Шмидт. Это было абсолютно правильно - в его время, - отмечает журналист Михаэль Туманн. - Но как минимум после начала конфликта между экономическими партнерами Россией и Украиной и не позднее торговых войн Трампа мы также усвоили, что торговля не всегда может предотвратить войны".

"В последнее время торговля все больше отягощает международные отношения. (...) Однако к спору, включающему санкции в отношении союзников по НАТО или компаний этих стран, пока приводил только российский экспорт", - указывает издание.

"Этому есть две причины. Во-первых, Россия продает свои пригодные для экспорта товары не только по экономическим, но довольно часто и по стратегическим причинам. И, во-вторых, европейские политики очень часто путают в торговле с Россией экономические и политические цели. И в итоге возникает скверный конфликт".

"Первый пример - "Спутник": российское правительство вкладывает гораздо больше энергии в то, чтобы распространить "Спутник" по миру для преумножения российской славы, чем в добросовестную вакцинацию собственного населения", - считает автор статьи.

"Второй пример - "Северный поток-2": конечно, в случае с этим газопроводом для российского правительства речь идет о том, чтобы уменьшить значение Украины как главного маршрута для экспорта российского газа. (...) Но и в Берлине были политические причины. Заключая 5 лет назад договоры на газопровод, немецкие политики рассчитывали на "более конструктивную политику" с Россией по ту сторону взаимных санкций. Речь идет о "газопроводе мира", "интеграции России" и "мосте". Только теперь в конце этого моста стоит правительство ФРГ с трудно решаемым спором с США и важными партнерами по ЕС".

"Третий пример - С-400: турецкий президент Эрдоган купил эти зенитные ракеты, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию в переговорах с американцами (...) и потерял шанс на покупку сверхсовременного американского истребителя F-35 и производство его комплектующих в Турции. Президент Путин в свою очередь хотел просто вызвать внутри НАТО неразрешимый спор. Ему это отлично удалось", - констатирует Туманн.

"Вывод не в том, что с Россией не нужно вести торговлю. Наоборот, есть много свободных от политики областей, где торговля с Россией процветает и проходит без проблем. Урок в том, что политики зачастую не являются хорошими коммерсантами. При заключении договоров им следовало бы задавать себе два вопроса: какие геополитические цели преследует российское правительство в своем экспорте и являются ли наши цели такими же? И: не перегружаем ли мы сами обычный торговый проект политическими надеждами? Если имеет место одно или и то, и другое, то им лучше не впутываться в это дело", - пишет Die Zeit.