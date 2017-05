12 мая 2017 г. Яна Винтер, Бетси Вудрафф | The Daily Beast Агенты ФБР беспокоятся, что Белый дом будет чинить препятствия российскому расследованию "Вечером во вторник, после увольнения Джеймса Коми, агенты ФБР, которым поручен срыв российских разведывательных операций, начали пить, - сообщают Яна Винтер и Бетси Вудрафф в The Daily Beast. - Два бывших сотрудника ФБР, обладающие обширными связями, сказали The Daily Beast, что агенты контрразведки, работающие в российском отделе, который находится в штаб-квартире ФБР в центре Вашингтона, встретились, чтобы выпить, через несколько часов после отставки их босса и поделились своими опасениями, что их переведут в другое подразделение и работа по российской проблеме больше не будет приоритетом". "В дни после отставки Коми по всему бюро распространились эти опасения, что новая администрация найдет способы загнать в угол расследования, которые могут создать политические проблемы - особенно российское дело. Сам президент усугубил эти опасения в интервью Лестеру Холту на NBC, вышедшем в эфир в четверг вечером". "И вообще-то когда я решил просто сделать это, я сказал себе, я сказал: "Знаешь, эта российская вещь с Трампом и Россией - придуманная история, которой демократы оправдывают то, что проиграли выборы, которые должны были выиграть", - пояснил президент, как принималось решение об увольнении Коми. "Среди нынешних и бывших агентов контрразведки, специализирующихся на России, ощутимы опасения политического вмешательства", - говорится в статье. "Это полный бред, - сказал один источник в ФБР. - Руководство контрразведки безумно тревожится, беспокоится, что Белый дом будет переходить границы, чинить препятствия и оказывать политическое влияние". "И бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, работавший над некоторыми аспектами данного дела, сказал, что "без сомнений, расследованию может быть нанесен вред", - передают авторы. "Это конкретное дело ведется в штаб-квартире и частично в других региональных отделах, - продолжил этот источник. - Его трудно остановить, но, определенно, можно подорвать". "Эндрю Маккейб, временный директор бюро, утром в четверг сказал членам комиссии Сената по разведке, что ничто не остановит данное расследование. Однако его уверенность мало кому успокоила нервы, во многом потому, что в Вашингтоне многие пришли к общему мнению, что его дни в бюро сочтены. На том же самом слушании Маккейб хвалил Коми и прямо возразил пресс-секретарю Белого дома, заявившей, что рядовые сотрудники ФБР отреклись от своего бывшего босса", - говорится в статье. "Буквально кому какое дело. Ничто сказанное им не имеет значения. Он уйдет", - сказал один сотрудник Конгресса. Источник: The Daily Beast