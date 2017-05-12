Агенты ФБР беспокоятся, что Белый дом будет чинить препятствия российскому расследованию

"Вечером во вторник, после увольнения Джеймса Коми, агенты ФБР, которым поручен срыв российских разведывательных операций, начали пить, - сообщают Яна Винтер и Бетси Вудрафф в The Daily Beast. - Два бывших сотрудника ФБР, обладающие обширными связями, сказали The Daily Beast, что агенты контрразведки, работающие в российском отделе, который находится в штаб-квартире ФБР в центре Вашингтона, встретились, чтобы выпить, через несколько часов после отставки их босса и поделились своими опасениями, что их переведут в другое подразделение и работа по российской проблеме больше не будет приоритетом".

"В дни после отставки Коми по всему бюро распространились эти опасения, что новая администрация найдет способы загнать в угол расследования, которые могут создать политические проблемы - особенно российское дело. Сам президент усугубил эти опасения в интервью Лестеру Холту на NBC, вышедшем в эфир в четверг вечером".

"И вообще-то когда я решил просто сделать это, я сказал себе, я сказал: "Знаешь, эта российская вещь с Трампом и Россией - придуманная история, которой демократы оправдывают то, что проиграли выборы, которые должны были выиграть", - пояснил президент, как принималось решение об увольнении Коми.

"Среди нынешних и бывших агентов контрразведки, специализирующихся на России, ощутимы опасения политического вмешательства", - говорится в статье.

"Это полный бред, - сказал один источник в ФБР. - Руководство контрразведки безумно тревожится, беспокоится, что Белый дом будет переходить границы, чинить препятствия и оказывать политическое влияние".

"И бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, работавший над некоторыми аспектами данного дела, сказал, что "без сомнений, расследованию может быть нанесен вред", - передают авторы.

"Это конкретное дело ведется в штаб-квартире и частично в других региональных отделах, - продолжил этот источник. - Его трудно остановить, но, определенно, можно подорвать".

"Эндрю Маккейб, временный директор бюро, утром в четверг сказал членам комиссии Сената по разведке, что ничто не остановит данное расследование. Однако его уверенность мало кому успокоила нервы, во многом потому, что в Вашингтоне многие пришли к общему мнению, что его дни в бюро сочтены. На том же самом слушании Маккейб хвалил Коми и прямо возразил пресс-секретарю Белого дома, заявившей, что рядовые сотрудники ФБР отреклись от своего бывшего босса", - говорится в статье.

"Буквально кому какое дело. Ничто сказанное им не имеет значения. Он уйдет", - сказал один сотрудник Конгресса.