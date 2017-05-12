Аннексия Крыма идет не по плану

В 2015 году правительство Крыма начало расследование в отношении Ахтема Чийгоза, пишет в статье в Foreign Policy журналистка Лили Хайд.

"Видного деятеля общины крымских татар Чийгоза должны были, наряду с еще пятью крымскими татарами, привлечь к суду и осудить по российским законам за подстрекательство к "массовым беспорядкам" 26 февраля 2014 года. В тот день, менее чем за месяц до аннексии Крыма Российской Федерацией, примерно 13 тыс. пророссийских и проукраинских демонстрантов столкнулись по вопросу более тесных связей с Россией на митингах у здания парламента в Симферополе, столице Крыма. Два человека погибли", - говорится в статье.

По мнению автора, процесс "во-первых, должен был продемонстрировать, что самое заметное сопротивление российскому захвату исходит от непопулярного этнического меньшинства, которое и в прошлом протестовало, отстаивая права коренного населения. Во-вторых, обвинительный приговор подорвал бы дальнейшее сопротивление и дискредитировал руководящий орган крымских татар - Меджлис*, который был среди организаторов февральской акции протеста, а после аннексии полуострова генерировал самое сильное сопротивление новому режиму".

"Предполагалось, что это будет интимное судебное разбирательство, внутри Крыма, - сказал адвокат Чийгоза Николай Полозов. - По идее, оно должно было пройти быстро и гладко и нарисовать красивую картину".

Автор пишет: "Спустя год судебный процесс пошел под откос. Свидетели, вызванные в суд стороной обвинения, один за другим прямо противоречат версии обвинения. Многие заявили в суде, что никогда не видели, как Чийгоз подстрекал к беспорядкам; другие, вызванные в качестве потерпевших, сказали, что никогда не терпели никакого урона. Двое из числа других обвиняемых заявили в суде, что на них надавили, дабы они лжесвидетельствовали против Чийгоза взамен на более мягкий приговор. Есть также серьезная загвоздка: на момент событий участники были украинскими гражданами на территории, которая, как соглашается даже Россия, была украинской (правда, Россия ввела поправки к законам, чтобы они задним числом распространялись на Крым до марта 2014 года)".

Суд над Чийгозом "начался заново в августе 2016 года, после того как его дело было выделено в отдельное производство - обособлено от дел еще пяти крымских татар, которых обвиняют в участии в актах насилия в тот день. Никто из обвиняемых не отрицает, что присутствовал на указанном митинге, но они говорят, что никогда не подстрекали к каким-либо беспорядкам и не участвовали в них. Собственно, нет доказательств того, что в тот день вообще были какие-то масштабные беспорядки", - пишет журналистка.

"На многочисленных видеозаписях, сделанных (26 февраля 2014 года. - Прим. ред.) журналистами и участниками, видны отдельные драки, швыряние бутылками и палками - и то, что лидеры с обеих сторон призывают к сдержанности. Встреча закончилась мирно. Причины смерти двух человек неясны, но в недавнем обстоятельном докладе правозащитных организаций из России, Польши, Молдавии и с Украины сделан вывод, что, вероятно, они были раздавлены, когда демонстранты оказались в узком промежутке между зданием парламента и передним внутренним двором (так в оригинале. - Прим. ред.)", - говорится в статье.

"По российской версии, аннексия была результатом местного народного восстания", - пишет автор.

"Многие свидетели, вызванные по делу 26 февраля против Чийгоза, в то время принадлежали к крымским ополчениям самообороны. Их заявления обнажили масштаб помощи им извне; свидетельские показания подтверждают, что они были созданы при содействии партии "Русское единство", которая помогла им приобрести защитное снаряжение", - пишет автор. "Другие свидетельствовали, как российская пропаганда намеренно поощряла ложные представления в их среде, чтобы подпитывать ощущение опасности. Они также, в некоторых случаях, проявляют определенное чувство неловкости за свои действия в горячие недели в период аннексии", - добавляет Лили Хайд.

Хотя на митингах 26 февраля были две стороны и два организатора, только крымские татары оказались на скамье подсудимых, продолжает журналистка.

Полозов заявил: "Это явная сегрегация по этническому признаку". Прокуратура заявила, что причина в том, что никто из крымских татар не утверждал, что пострадал или понес ущерб.

"Людмила Любина, бывший российский уполномоченный по правам человека в Крыму, отрицала, что после аннексии было предвзятое отношение к любой из многочисленных народностей Крыма. В интервью прошлой осенью она заявила, что запрет Меджлиса* и другие репрессивные меры - всего лишь то, что заслужили крымские татары (около 12% населения Крыма) после того, как много лет на Украине требовали, часто путем мирных массовых протестов, вернуть им права, утраченные после депортации 1944 года", - передает журналистка.

"Это не мое мнение - я омбудсмен - но мнение большинства славян, немцев и греков [в Крыму] таково, что крымских татар наконец-то заставили жить в соответствии с законом. И это по-настоящему приятно", - сказала Любина в беседе с Хайд.

По словам автора, сегодня в Крыму почти никто, кроме крымских татар, не следит за событиями в симферопольском суде. "Но митинг, наряду с "поездом дружбы" и "вежливыми людьми", вошел в местный фольклор о том, что случилось весной 2014 года, и укрепляет у некоторых крымчан давнюю уверенность в беззаконии татар", - говорится в статье.

"Если бы не Владимир Владимирович [Путин], мы остались бы один на один с татарами, и это была бы самая ужасная вещь в мире, - сказала Ирина Антонова, торгующая сувенирами в симферопольском аэропорту. - На том митинге татары просто уничтожили бы нас". "На митинге она не присутствовала", - пишет Хайд.

"Меджлис крымскотатарского народа" - экстремистская организация, запрещенная в РФ.