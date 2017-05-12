На востоке Германии растет численность исламистов

Немецкая контрразведка отмечает "рост числа исламистов в восточных регионах Германии", сообщает Frankfurter Rundschau. Так, в среду прошли облавы на исламистов в Берлине, а также в федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт. Рейды проходили 4 мая в пригородах Лейпцига, 9 мая - в Восточном Берлине и Магдебурге.

Автор статьи Маркус Декер комментирует: "Это опровергает впечатление, будто исламизм является исключительно западногерманским феноменом. Из 657 классифицированных в качестве потенциальных террористов исламистов порядка 30 проживают в восточных федеральных землях, чуть более десяти - в земле Бранденбург и свыше 70 - в Берлине. В целом главной проблемой восточных регионов продолжает оставаться правый экстремизм, но ситуация с исламистами и там изменяется".

В частности, Федеральное ведомство по охране конституции Германии в Саксонии следит за деятельностью так называемого "Саксонского форума", у которого в регионе есть восемь представительств. Организации вменяют контакты с "Исламским обществом Германии", которое, по данным контрразведки, является важнейшей структурой организации "Братья-мусульмане"* в ФРГ.

"Они поняли, что у мусульман в Восточной Германии нет своих структур, и теперь они ускоренно их создают", - говорит глава саксонской контрразведки Гордиан Майер-Плат о "Братьях-мусульманах", которые "хотят жить по законам шариата". Председатель "Саксонского форума" Саад Эльгазар подчеркивает, что "организация придерживается аполитичного ислама". Однако Майер-Плат считает, что "в этом и заключается их стратегия".

Между тем самым проблемным городом в регионе считается Лейпциг - там центральной фигурой исламистов является Хасан Даббаг, имам местной мечети Аль-Рахман, продолжает автор. Некогда он сделал довольно противоречивое заявление: "Ислам -мирная религия, но к нам, мусульманам, часто относятся как к террористам. Поэтому меня совершенно не удивляет, что многие становятся радикалами". Количество приверженцев радикального ислама выросло в Саксонии с 50 человек в 2015 году до 350 сейчас, из которых 190 - салафиты.

Также растет численность исламистов в земле Бранденбург: если в отчете контрразведки за 2014 год их количество оценивалось всего в 40 человек, то в 2015-м - уже в 70, а в 2016-м - около 100. "Примерно половина из них являются выходцами с Северного Кавказа, преимущественно из Чечни. Почти каждый второй считается склонным к насилию", - заявил пресс-секретарь МВД федеральной земли Бранденбург Инго Декер.

*"Братья-мусульмане" - террористическая организация, запрещенная в РФ.