12 мая 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Россия и США все еще далеки от крупной сделки "Неослабевающие усилия по улучшению потрепанных американо-российских отношений могут споткнуться о то, что главный российский дипломат Сергей Лавров назвал "дьяволом, таящимся в деталях" после первой встречи с Дональдом Трампом в обстановке взаимного недоверия и противоположных целей", - пишет журналистка Financial Times Катрина Мэнсон. "Американский президент и российский министр иностранных дел дали жизнерадостные оценки их встрече, состоявшейся в среду, однако, помимо этой риторики, они по-прежнему далеки друг от друга по множеству вопросов", - говорится в статье. "США потеряли влияние на Сирию после падения Алеппо в прошлом году и опасаются, что влияние их давнего врага Ирана распространяется по Ближнему Востоку, тогда как Россия, находящаяся в непростом альянсе с Ираном по Сирии, становится ключевым внешнеполитическим брокером", - отмечает автор. "Лавров подчеркнул, что остается неясным, как США и Россия будут очерчивать "географические параметры" и "совместное внедрение" четырех предложенных зон деэскаланции в Сирии, несмотря на "согласие по поводу концепции", и сказал, что все должно проясниться на грядущих мирных переговорах в Астане и Женеве. Россия также, по-видимому, не хочет делать уступки по Украине", - говорится в статье. "Ожидания крупной сделки неоправданны: остается еще слишком много сфер, в которых США и Россия фундаментально не согласны друг с другом, - сказал Эндрю Вайс, бывший советник Белого дома по России, ныне работающий в Фонде Карнеги за международный мир. - Глупо воображать мир, в котором мы вдруг под приглядом Трампа станем партнерами с Россией и по Сирии, и по таким проблемам, как Украина. Настоящая задача - управлять этими отношениями так, чтобы они ощутимо не ухудшились, а не ввязываться в череду уступок в духе XIX века". США ныне выверяют свой подход к поиску областей, где они могут относиться к России как к равноправному партнеру. Речь идет, например, о малых шагах по урегулированию в Сирии и борьбе с терроризмом, без капитуляции по сложным вопросам, включая Афганистан, где Россия, не признавая этого, перевооружает "Талибан" и Украину, где Россия поддерживает сепаратистов на востоке, также это отрицая, говорится в статье. Источник: Financial Times